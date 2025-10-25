قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

شكرا أبناء الزمالك.. الدردير يوجه رسالة لـ حازم إمام وعرفة السيد

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة شكر لـ حازم  إمام وعرفة السيد بعد التنازل عن مستحقاتهم للنادي.

رسالة خاصة لـ أبناء الزمالك:

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"شكرا ابناء الزمالك".

عرفة السيد يتنازل عن مستحقاته لدى نادي الزمالك:

وكان قد أعلن عرفة السيد، مهاجم نادي الزمالك السابق، عن تنازله الكامل عن مستحقاته المالية المتبقية لدى النادي، والبالغة ٢ مليون جنيه.

وكتب عرفة السيد عبر صفحته الرسمية فيس بوك :" أعلن تنازلي عن كافة مستحقاتي المتبقية عند نادي الزمالك البالغة ٢ مليون جنيه وذلك دعما مني لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك في الفترة الحالية.

وتابع "رغم تحريض البعض ومحاولة إقناعي بتقديم شكوى ضد نادي الزمالك لكنني لم أفعل ذلك في النادي الذي لعبت في صفوفه يوما ما".

وأضاف: “سأقدم ورقة رسمية يوم الأحد تفيد بالتنازل عن مستحقاتي بشكل رسمي في نادي الزمالك”.

