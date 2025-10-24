مليونا جنيه.. عرفة السيد يتنازل عن مستحقاته لدى نادي الزمالك

أعلن عرفة السيد، مهاجم نادي الزمالك السابق، عن تنازله الكامل عن مستحقاته المالية المتبقية لدى النادي، والبالغة ٢ مليون جنيه.

وكتب عرفة السيد عبر صفحته الرسمية فيس بوك :" أعلن تنازلي عن كافة مستحقاتي المتبقية عند نادي الزمالك البالغة ٢ مليون جنيه وذلك دعما مني لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك في الفترة الحالية.

وتابع "رغم تحريض البعض ومحاولة إقناعي بتقديم شكوى ضد نادي الزمالك لكنني لم افعل ذلك في النادي الذي لعبت في صفوفه يوما ما".

وأضاف: “سأقدم ورقة رسمية يوم الأحد تفيد بالتنازل عن مستحقاتي بشكل رسمي في نادي الزمالك”.