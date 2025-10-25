قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غير منطقي .. أحمد حسن ينتقد الفيفا بسبب مواعيد بطولة كأس العرب

احمد حسن
احمد حسن
يمنى عبد الظاهر

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق، تفاصيل الجلسة التي جمعت الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة حلمي طولان، مع الكرواتي كرونسلاف يوريتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز.

وقال حسن، خلال تصريحات لبرنامجه "الكابتن" عبر شاشة DMC، إن اللقاء شهد حالة من التعاون الكبير من جانب إدارة بيراميدز والجهاز الفني للفريق.

وأضاف: أود أن أتوجه بالشكر لإدارة بيراميدز على التفاهم والدعم، وكذلك للمدير الفني يوريتشيتش، الذي رغم كونه أجنبيًا، أبدى ترحيبًا وتعاونًا كبيرين خلال الجلسة، حيث ناقشنا معه إمكانية ضم بعض اللاعبين للمشاركة في البطولة".

وأشار الصقر إلى أن الاجتماع حضره إلى جانب حلمي طولان، وأنه لمس حرصًا من يوريتشيتش على المساعدة رغم ارتباط الفريق بعدد من المباريات المهمة،

وأضاف: "المدير الفني تحدث عن ضغط المباريات، خاصة أن بيراميدز سيخوض مواجهات متتالية في الثالث والسادس والثالث عشر من الشهر المقبل، ولذلك أجرينا اتصالات مع الجهات المعنية لمحاولة تأجيل بعض المباريات دعمًا للمنتخب".

وتابع أحمد حسن أن الحوار شمل أيضًا تنسيقًا مع الكابتن هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، لتحديد اللاعبين الذين يمكن الاستعانة بهم.

وأكمل: حرصنا على اختيار لاعبين يدركون قيمة تمثيل المنتخب الوطني، وبإذن الله سيكونون معنا في المرحلة الأولى من الإعداد، خاصة أن بيراميدز لديه ارتباط بمباراة في كأس الإنتركونتيننتال يوم 13".

واعترض أحمد حسن على  تضارب المواعيد الدولية، قائلًا: “بصراحة لا أفهم كيف يسمح الفيفا بإقامة بطولتين في التوقيت نفسه، كأس العرب وكأس الإنتركونتيننتال، خصوصًا أن الأخيرة قد يصل بيراميدز فيها لمواجهة باريس سان جيرمان في النهائي، أمر غير منطقي تمامًا”.

