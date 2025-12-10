عمدة موسكو: إسقاط 4 مسيرات أوكرانية كانت متجهة إلى العاصمة

أعلن عمدة موسكو عن إسقاط 4 مسيرات أوكرانية صباح اليوم كانت متجهة إلى العاصمة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

أعلن الكرملين اليوم /الأربعاء/ أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع نظيره الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، في موسكو "قضايا تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية-الإندونيسية، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة".



وقال يوري أوشاكوف، مساعد الكرملين، -تعليقا على زيارة سوبيانتو المقررة اليوم /الأربعاء/- إن زيارة الرئيس الإندونيسي ستكون زيارة عمل بحتة للتنسيق مع بوتين، "نظرا لتعميق التعاون بين البلدين"، حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية.



وكان سوبيانتو قد قام بزيارة رسمية إلى روسيا في يونيو الماضي، ووقعت الدولتان إعلانا بشأن الشراكة الاستراتيجية الثنائية.



