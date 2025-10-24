علي جبر: بيراميدز بطل الدوري الحقيقي

أكد علي جبر قائد فريق بيراميدز أن بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي ستكون أكثر صعوبة في ظل وجود عدد كبير من الفرق القوية التي تمتلك خبرات كبيرة في البطولات القارية.

وقال جبر خلال مداخلة مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار"عبر قناة MBC مصر 2: "بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي ستكون صعبة جدًا في ظل وجود فرق قوية مثل الأهلي والترجي وغيرهم، لكننا نمتلك فريقًا قويًا وقادرين على المنافسة والاحتفاظ باللقب".

وأضاف مدافع بيراميدز: "أنا أرى أن بيراميدز حقق لقب الدوري المصري الموسم الماضي بعد مجهود كبير، وقدمنا لقاءات قوية، ودوري الموسم الحالي صعب جدًا، لكن هدفنا الفوز في كل مباراة نشارك فيها للحفاظ على مكانتنا".

وتحدث علي جبر عن اختيارات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قائلًا: "اختيارات الكابتن حسام حسن تحترم، وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة، أنا مازلت لاعبًا ولا يمكن أن أتحدث عن المراكز التي تحتاج لتدعيم، لأن ذلك من اختصاص الجهاز الفني فقط".

وأعرب قائد بيراميدز عن أمنيته بانضمام زميله أحمد الشناوي إلى صفوف المنتخب الوطني، موضحًا: "الشناوي يقدم مستويات قوية منذ فترة طويلة، ويستحق التواجد في المنتخب، مثل عدد كبير من نجوم الفريق الذين يملكون الإمكانيات لذلك".

وحول مستقبله مع بيراميدز، قال جبر: "حتى الآن لا أعلم وكل الاحتمالات متاحة، لكن إن شاء الله أكون مكمل مع الفريق."

واختتم مدافع بيراميدز حديثه بالإشادة بمدربه الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، مؤكدًا: "أتمنى تتويج مستر يورتشيتش بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا، لأنه حقق نجاحات كبيرة، والفريق تعود على انفعالاته في المباريات لأنه بيحب النادي وعاوزنا نكسب دايمًا، ونفس الحماس بيكون ظاهر في التدريبات، لأنه لا يحب الأخطاء سواء في التدريب أو المباريات."