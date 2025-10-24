قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد جديد يواجه الزمالك.. إيقاف قيد محتمل بسبب مستحقات جروس
عبير الشرقاوي ترد على الشائعات: والدي عمره ما غضب عليا.. فيديو
العربية اتفحمت.. مصرع شاب في حادث على طريق السويس
علي جبر: بيراميدز بطل الدوري الحقيقي
هل يجوز تخطي الرقاب أثناء خطبة الجمعة لجمع التبرعات؟
أتوقع ألا يؤذوننا.. سموتريتش يتراجع عن تصريحاته المسيئة للسعودية
الأرصاد تُطلق تحذيرا عاجلا.. شبورة مائية كثيفة تنخفض معها الرؤية على الطرق صباح اليوم
انتشار مكثف وإطلاق نار.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس
كيف استطاعت الدولة المصرية تحقيق إنجازات بملف حقوق الإنسان؟.. فيديو
تزامنا مع مولد الدسوقي.. تعليق الدراسة في 38 مدرسة بكفر الشيخ
يورتشيتش: مرتبط عاطفيا ببيراميدز.. ولن أدرب أي ناد آخر في مصر
خلاف حاد في الحكومة الإسرائيلية حول السيادة على الضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علي جبر: بيراميدز بطل الدوري الحقيقي

على جبر
على جبر

أكد علي جبر قائد فريق بيراميدز أن بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي ستكون أكثر صعوبة في ظل وجود عدد كبير من الفرق القوية التي تمتلك خبرات كبيرة في البطولات القارية.

وقال جبر خلال مداخلة مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار"عبر قناة MBC مصر 2:  "بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي ستكون صعبة جدًا في ظل وجود فرق قوية مثل الأهلي والترجي وغيرهم، لكننا نمتلك فريقًا قويًا وقادرين على المنافسة والاحتفاظ باللقب".

وأضاف مدافع بيراميدز: "أنا أرى أن بيراميدز حقق لقب الدوري المصري الموسم الماضي بعد مجهود كبير، وقدمنا لقاءات قوية، ودوري الموسم الحالي صعب جدًا، لكن هدفنا الفوز في كل مباراة نشارك فيها للحفاظ على مكانتنا".

وتحدث علي جبر عن اختيارات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قائلًا: "اختيارات الكابتن حسام حسن تحترم، وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة، أنا مازلت لاعبًا ولا يمكن أن أتحدث عن المراكز التي تحتاج لتدعيم، لأن ذلك من اختصاص الجهاز الفني فقط".

وأعرب قائد بيراميدز عن أمنيته بانضمام زميله أحمد الشناوي إلى صفوف المنتخب الوطني، موضحًا: "الشناوي يقدم مستويات قوية منذ فترة طويلة، ويستحق التواجد في المنتخب، مثل عدد كبير من نجوم الفريق الذين يملكون الإمكانيات لذلك".

وحول مستقبله مع بيراميدز، قال جبر: "حتى الآن لا أعلم وكل الاحتمالات متاحة، لكن إن شاء الله أكون مكمل مع الفريق."

واختتم مدافع بيراميدز حديثه بالإشادة بمدربه الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، مؤكدًا: "أتمنى تتويج مستر يورتشيتش بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا، لأنه حقق نجاحات كبيرة، والفريق تعود على انفعالاته في المباريات لأنه بيحب النادي وعاوزنا نكسب دايمًا، ونفس الحماس بيكون ظاهر في التدريبات، لأنه لا يحب الأخطاء سواء في التدريب أو المباريات."

علي جبر بيراميدز الأهلي الدوري المصري أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

اعترافات قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته بصاروخ ورميته فى 3 أماكن

اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

محامي القاتل

"عمل منه استيك".. محامي قاتل الإسماعيلية : مريض نفسي وليس مجرم محترف

ترشيحاتنا

ييس توروب

محمود أبو الدهب: ييس توروب يشبه محمد صلاح أبو جريشة

حكيم زياش

رسميا.. حكيم زياش في الوداد المغربي في صفقة انتقال حر

أحمد الشناوي

أحمد الشناوي: فخور بترشيحي ضمن الأفضل في إفريقيا

بالصور

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

فيديو

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو

جريمه الإسماعيليه

خنق وتقطيع أشلاء.. تفاصيل مرعبة عن نهاية طفل الإسماعيلية الوحيد

هدى المفتى

ماذا حدث لأمعاء هدى المفتي؟ رضوى الشربيني تكشف السر الخطير لنحافتها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد