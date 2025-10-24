قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025
ثورة في واتساب.. قريبا يمكنك المراسلة بدون الحاجة لرقم هاتف
ما حكم استعمال السبحة في ذكر الله ؟.. الإفتاء تجيب
جبهة تحرير فلسطين: الرئيس السيسي لعب دورا كبيرا في دعم القضية الفلسطينية
المبادرة الوطنية الفلسطينية: مصر أفشلت مخطط التطهير العرقي وأوقفت الحرب على غزة
صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي
في مجلس الأمن.. مصر تحذر من تقويض اتفاق شرم الشيخ وتدين تشريعات إسرائيلية تمس الضفة
مسؤول أمريكي: نتنياهو على وشك تدمير اتفاق غزة.. وقلق في البيت الأبيض
مسئول بحماس: توافق فلسطيني لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ ونثمن دور مصر في دعم غزة
ثورة من قلب الجدران| ابتكار خرسانة ذكية تحول المباني إلى بطاريات.. تخِزن الطاقة وتضيء المصابيح
كم يومًا يفصلنا عن الصيام .. موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر
رياضة

شريف إكرامي: بطولات بيراميدز لها طعم مختلف.. ولا أعلم مصيري مع الفريق

شريف إكرامي
شريف إكرامي

أعرب شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز عن سعادته الكبيرة بالإنجازات التي حققها النادي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق نجح في الوصول إلى مرحلة كان كثيرون يشككون في إمكانية تحقيقها.

وقال إكرامي خلال مداخلة مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" عبر قناة MBC مصر 2: "سعداء جدًا بالإنجازات التي حققها بيراميدز خلال التسعة أشهر الماضية، النادي كان يسعى للوصول لهذه المرحلة، وكان في ناس بتشكك في ذلك، لكن الحمد لله نجحنا ووصلنا."

وأضاف حارس بيراميدز: "مع الأهلي توجت بالعديد من البطولات واعتليت منصات التتويج، لكن التتويج مع بيراميدز له طعم مختلف شوية، لأننا صنعنا المجد من البداية".

وتحدث إكرامي عن حالة زميله رمضان صبحي، قائلًا:"رمضان بخير، وهو في مرحلة العلاج والتأهيل حاليًا، وإن شاء الله يرجع أقوى من الأول."

وعن مستقبله مع بيراميدز، أوضح حارس المرمى المخضرم: "حتى الآن لا أعلم مصيري، وعقدي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ومش عارف إيه اللي ممكن يحصل في الفترة الجاية، لكني مقتنع جدًا بدوري داخل الفريق، ومرتاح جدًا في النادي."

واختتم إكرامي حديثه بالإشادة بمدربه الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، قائلًا: "المدير الفني يورتشيتش شخص محترم جدًا، صادق وغير مصطنع، وده انعكس علينا كلاعبين، وهو من الأسباب التي ساهمت في اعتلاء الفريق لمنصات التتويج."

شريف إكرامي الأهلي بيراميدز أخبار الرياضة

