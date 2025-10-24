شريف إكرامي: بطولات بيراميدز لها طعم مختلف.. ولا أعلم مصيري مع الفريق

أعرب شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز عن سعادته الكبيرة بالإنجازات التي حققها النادي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق نجح في الوصول إلى مرحلة كان كثيرون يشككون في إمكانية تحقيقها.

وقال إكرامي خلال مداخلة مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" عبر قناة MBC مصر 2: "سعداء جدًا بالإنجازات التي حققها بيراميدز خلال التسعة أشهر الماضية، النادي كان يسعى للوصول لهذه المرحلة، وكان في ناس بتشكك في ذلك، لكن الحمد لله نجحنا ووصلنا."

وأضاف حارس بيراميدز: "مع الأهلي توجت بالعديد من البطولات واعتليت منصات التتويج، لكن التتويج مع بيراميدز له طعم مختلف شوية، لأننا صنعنا المجد من البداية".

وتحدث إكرامي عن حالة زميله رمضان صبحي، قائلًا:"رمضان بخير، وهو في مرحلة العلاج والتأهيل حاليًا، وإن شاء الله يرجع أقوى من الأول."

وعن مستقبله مع بيراميدز، أوضح حارس المرمى المخضرم: "حتى الآن لا أعلم مصيري، وعقدي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ومش عارف إيه اللي ممكن يحصل في الفترة الجاية، لكني مقتنع جدًا بدوري داخل الفريق، ومرتاح جدًا في النادي."

واختتم إكرامي حديثه بالإشادة بمدربه الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، قائلًا: "المدير الفني يورتشيتش شخص محترم جدًا، صادق وغير مصطنع، وده انعكس علينا كلاعبين، وهو من الأسباب التي ساهمت في اعتلاء الفريق لمنصات التتويج."