الأنبا عمانوئيل يحتفل بعيد الحبل بلا دنس بأسوان

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة عيد العذراء التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بكنيستها، بأسوان.

صلاة القداس الإلهي

شارك في الصلاة الأب أنطونيوس ذكري، راعي الكنيسة، والأب أمجد أمجد، الراعي المساعد بالكنيسة، والآباء الكومبونيان، بحضور الأخوات الراهبات.

بدأ اليوم بتلاوة أسرار المسبحة الوردية، والتطواف، وزيّاح الأيقونة، حيث اختتِمت الصلاة بوضع نيافة الأنبا عمانوئيل شمعة مضيئة أمام أيقونة العذراء، تعبيرًا على أن طلبات المصلين مرفوعة أمام الله، بشفاعة العذراء مريم، ومن أجل السلام في العالم، كما تضمن عددًا من الترانيم المريمية.

تلا ذلك، صلاة القداس الإلهي التي ترأسها الأب المطران حيث ألقى نيافته عظة الذبيحة الإلهية حول "عقيدة الحبل بلا دنس"، موضحًا أنها متجذّرة في شهادة الوحي الإلهي، وإيمان، وتقليد الكنيسة على مر العصور.

وأشار راعي الإيبارشيّة إلى أن الكنيسة تحتفل هذا العام أيضًا بذكرى 1600 عام على مجمع نيقية، ومرور 60 عامًا على اختتام أعمال المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني الواقع في 8 ديسمبر 1965، ذلك المجمع الذي أكّد في دستوره العقائدي Lumen Gentium مكانة العذراء مريم في سرّ المسيح والكنيسة، واخُتِتم بإعلان البابا القديس بولس السادس للعذراء مريم "أمًّا للكنيسة"، علامةً على دورها الأمومي المستمر في حياة المؤمنين، والجماعة المسيحية عبر كل العصور، مؤكدًا الترابط العضوي بين العقيدة، والإيمان، والحياة الكنسية المتجددة عبر التاريخ.

وفي ختام الاحتفال، توجّه الأنبا عمانوئيل بالشكر لجميع الحاضرين، خاصة فرقة الخدمة المريمية للأشبال التي جرى تأسيسها خلال الاحتفالية، والتي تحمل اسم شفيعة الكنيسة العذراء مريم (فرقة سلطانك الحبل بلا دنس) حيث جاء ذلك بحضور المجلس المحلي للأشبال أم المشورة الصالحة، بالأقصر.

وهنّأ صاحب النيافة جميع الحاضرين بعيد الرعية، داعيًا إياهم إلى التمسك بالأسرار المقدسة، والمواظبة عليها باعتبارها ينبوع القوة الروحية، والنعمة، طالبًا نقل بركته الرسولية إلى من لم يستطع المشاركة في الاحتفال.