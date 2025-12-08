قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دولة التلاوة .. تفاصيل الاشتراك في البرنامج ومواعيد عرضه وقيمة الجوائز
خاص.. الأهلي يقترب من مهاجم على طريقة وسام أبو علي| تفاصيل
صون أهل بيتك.. عبد الله رشدي: ترك الاحتشام ليس دليلا على التطور والتمدن
مصر وإيران يرفضان بقوة .. مونديال أمريكا يشعل الجدل بفاعلية مباراة الفخر
3 أسابيع.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
تصدير شحنة غاز مسال جديدة تبلغ 150 ألف متر مكعب من مجمع إدكو إلى تركيا
رئيس الوزراء: التكامل الإقليمي هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي
الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من تحول مفاجئ في حالة الطقس| تفاصيل
فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من مبادرة 1000 مدير مدرسة|ننشر الشروط والتفاصيل
من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد
محمد صلاح وجهاً لوجه مع أرني سلوت في تدريب ليفربول| فيديو
أخبار البلد

الأنبا عمانوئيل يحتفل بعيد الحبل بلا دنس بأسوان

الأنبا عمانوئيل عياد
الأنبا عمانوئيل عياد
ميرنا رزق

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة عيد العذراء التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بكنيستها، بأسوان.

صلاة القداس الإلهي 

شارك في الصلاة الأب أنطونيوس ذكري، راعي الكنيسة، والأب أمجد أمجد، الراعي المساعد بالكنيسة، والآباء الكومبونيان، بحضور الأخوات الراهبات.

بدأ اليوم بتلاوة أسرار المسبحة الوردية، والتطواف، وزيّاح الأيقونة، حيث اختتِمت الصلاة بوضع نيافة الأنبا عمانوئيل شمعة مضيئة أمام أيقونة العذراء، تعبيرًا على أن طلبات المصلين مرفوعة أمام الله، بشفاعة العذراء مريم، ومن أجل السلام في العالم، كما تضمن عددًا من الترانيم المريمية.

تلا ذلك، صلاة القداس الإلهي التي ترأسها الأب المطران حيث ألقى نيافته عظة الذبيحة الإلهية حول "عقيدة الحبل بلا دنس"، موضحًا أنها متجذّرة في شهادة الوحي الإلهي، وإيمان، وتقليد الكنيسة على مر العصور.

وأشار راعي الإيبارشيّة إلى أن الكنيسة تحتفل هذا العام أيضًا بذكرى 1600 عام على مجمع نيقية، ومرور 60 عامًا على اختتام أعمال المجمع المسكوني  الفاتيكاني الثاني الواقع في 8 ديسمبر 1965، ذلك المجمع الذي أكّد في دستوره العقائدي Lumen Gentium مكانة العذراء مريم في سرّ المسيح والكنيسة، واخُتِتم بإعلان البابا القديس بولس السادس للعذراء مريم "أمًّا للكنيسة"، علامةً على دورها الأمومي المستمر في حياة المؤمنين، والجماعة المسيحية عبر كل العصور، مؤكدًا الترابط العضوي بين العقيدة، والإيمان، والحياة الكنسية المتجددة عبر التاريخ.

وفي ختام الاحتفال، توجّه الأنبا عمانوئيل بالشكر لجميع الحاضرين، خاصة فرقة الخدمة المريمية للأشبال التي جرى تأسيسها خلال الاحتفالية، والتي تحمل اسم شفيعة الكنيسة العذراء مريم (فرقة سلطانك الحبل بلا دنس) حيث جاء ذلك بحضور المجلس المحلي للأشبال أم المشورة الصالحة، بالأقصر.

وهنّأ صاحب النيافة جميع الحاضرين بعيد الرعية، داعيًا إياهم إلى التمسك بالأسرار المقدسة، والمواظبة عليها باعتبارها ينبوع القوة الروحية، والنعمة، طالبًا نقل بركته الرسولية إلى من لم يستطع المشاركة في الاحتفال. 

الأنبا عمانوئيل عياد الكاثوليك القداس القداس الإلهي عيد العذراء الكنسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

