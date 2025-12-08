قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تجتمع لاختيار الفائز بدورة 2026
النقض لم تتسلم طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
الوطنية للانتخابات: نجدد الدعوة للمواطنين المشاركة في عملية الاقتراع
أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025
رجال يد الأهلي يهزم طلائع الجيش في الدوري
محافظة الجيزة تنصح المواطنين بالابتعاد عن مصادر الكهرباء بسبب الأمطار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل منتخب عمان وجزر القمر في بطولة كأس العرب

منتخب عمان
منتخب عمان

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب عمان تشكيلته لمواجهة جزر القمر بعد قليل ضمن منافسات كأس العرب.

موعد مباراة عمان وجزر القمر والقنوات الناقلة
تقام المبارة في تمام السابعة مساء اليوم الإثنين على ملعب "974"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025.

تشكيل منتخب عمان 

حراسة المرمى: ابراهيم المخيني

الدفاع: مصعب الشقصي - احمد الخميسي - ثاني الرشيدي - يوسف المالكي

الوسط : عبدالله فواز - حارب السعدي - علي البوسعيدي

الهجوم : جميل اليحمدي - عصام الصبحي - زاهر الأغبري

فيما جاء تشكيل جزر القمر كالتالي : 


حراسة المرمى : عادل أنزيماتي

الدفاع : كريم محمد - يانيس كاري - ياسين صندوه - نسيم أحمد

الوسط : قاسم حاجي - زينو محمد - حميدو علي

الهجوم :حسين الزكواني - إبرويهيم يوسف - عفان جامباي

عمان × جزر القمر

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة: beIN Xtra 1 – تعليق: محمد بركات

الكأس 2 – تعليق: سمير المعيرفي / جابر المري

الشارقة الرياضية 2 – تعليق: محمد الهنائي

دبي الرياضية 1

ويدخل المنتخب العماني المواجهة وفي رصيده نقطة واحدة بعد تعادله مع المغرب، حيث لا يملك أي خيار سوى الفوز وانتظار تعثر "أسود الأطلس" أمام السعودية، من أجل اقتناص بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة.

في المقابل، يخوض منتخب جزر القمر المباراة دون ضغوط، بعد خروجه رسميًا من البطولة إثر تلقيه خسارتين متتاليتين دون أي نقطة، وسيسعى الفريق لتقديم أداء محترم وتحقيق نتيجة إيجابية يختتم بها مشاركته في النسخة الحالية.

وأكد كيروش تمسكه بآمال العبور رغم صعوبة الحسابات، قائلاً: "نعمل على تصحيح الأخطاء وتجهيز اللاعبين نفسيًا وبدنيًا، وسندخل المباراة بروح عالية واستراتيجية فنية جديدة."

من جهته، شدد حمادة جامباي، المدير الفني لجزر القمر، على رغبة فريقه في الظهور بشكل مشرف، قائلاً: "سنقدم كل ما لدينا للظهور بصورة جيدة، وسنلعب بجرأة هجومية أكبر، ونسعى لتحسين التفاصيل التي أخطأنا فيها خلال المباريات الماضية..

منتخب السعودية قطر كأس العرب المغرب السعودية ضد المغرب

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

أرض الزمالك

مصدر بوزارة الرياضة يكشف لصدى البلد كواليس فشل عودة أرض أكتوبر للزمالك

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

أرشيفية

إحالة 3 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال بمصر القديمة للمحاكمة

أرشيفية

توصيلة مجانية تحولت لجريمة.. إحالة المتهم بمواقعة أم مرهقة للجنايات

سارة خليفة لهيئة المحكمة: أنا مش مجرمة وبطلب منكم العدل والورق المضبوط مزور

سارة خليفة لهيئة المحكمة: أنا مش مجرمة وبطلب منكم العدل والورق المضبوط مزور

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

سر التتبيلة… كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

