تشكيل منتخب عمان وجزر القمر في بطولة كأس العرب

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب عمان تشكيلته لمواجهة جزر القمر بعد قليل ضمن منافسات كأس العرب.

موعد مباراة عمان وجزر القمر والقنوات الناقلة

تقام المبارة في تمام السابعة مساء اليوم الإثنين على ملعب "974"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025.

تشكيل منتخب عمان

حراسة المرمى: ابراهيم المخيني

الدفاع: مصعب الشقصي - احمد الخميسي - ثاني الرشيدي - يوسف المالكي

الوسط : عبدالله فواز - حارب السعدي - علي البوسعيدي

الهجوم : جميل اليحمدي - عصام الصبحي - زاهر الأغبري

فيما جاء تشكيل جزر القمر كالتالي :



حراسة المرمى : عادل أنزيماتي

الدفاع : كريم محمد - يانيس كاري - ياسين صندوه - نسيم أحمد

الوسط : قاسم حاجي - زينو محمد - حميدو علي

الهجوم :حسين الزكواني - إبرويهيم يوسف - عفان جامباي

عمان × جزر القمر

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة: beIN Xtra 1 – تعليق: محمد بركات

الكأس 2 – تعليق: سمير المعيرفي / جابر المري

الشارقة الرياضية 2 – تعليق: محمد الهنائي

دبي الرياضية 1

ويدخل المنتخب العماني المواجهة وفي رصيده نقطة واحدة بعد تعادله مع المغرب، حيث لا يملك أي خيار سوى الفوز وانتظار تعثر "أسود الأطلس" أمام السعودية، من أجل اقتناص بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة.

في المقابل، يخوض منتخب جزر القمر المباراة دون ضغوط، بعد خروجه رسميًا من البطولة إثر تلقيه خسارتين متتاليتين دون أي نقطة، وسيسعى الفريق لتقديم أداء محترم وتحقيق نتيجة إيجابية يختتم بها مشاركته في النسخة الحالية.

وأكد كيروش تمسكه بآمال العبور رغم صعوبة الحسابات، قائلاً: "نعمل على تصحيح الأخطاء وتجهيز اللاعبين نفسيًا وبدنيًا، وسندخل المباراة بروح عالية واستراتيجية فنية جديدة."

من جهته، شدد حمادة جامباي، المدير الفني لجزر القمر، على رغبة فريقه في الظهور بشكل مشرف، قائلاً: "سنقدم كل ما لدينا للظهور بصورة جيدة، وسنلعب بجرأة هجومية أكبر، ونسعى لتحسين التفاصيل التي أخطأنا فيها خلال المباريات الماضية..