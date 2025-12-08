غربال قبل مواجهة البحرين: نتمسك بالأم وفرصتنا ما زالت قائمة في كأس العرب

أكد محمد عبد الرحمن غربال، نجم منتخب السودان، أن فريقه لا يزال متمسكًا بالأمل قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب البحرين، غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وقال غربال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة إن دعم الجماهير السودانية يشكل دافعًا كبيرًا للاعبين، مضيفًا: "لا أجد الكلمات لوصف جمهورنا… سنقاتل من أجل إسعادهم".

واعترف نجم السودان بصعوبة المهمة، مشيرًا إلى أن فرصة صقور الجديان في التأهل تبدو ضئيلة، لكنه شدد على أن الفريق سيقدم كل ما لديه في المباراة الحاسمة.

ويحتاج المنتخب السوداني للتأهل وصيفًا للمجموعة الرابعة إلى الفوز على البحرين بفارق يفوق الأربعة أهداف، مع انتظار فوز العراق على الجزائر في المباراة الأخرى. بينما فقد المنتخب البحريني آماله رسميًا بعد تلقيه هزيمتين أمام الجزائر (1-5) والعراق (1-2).

وكان السودان قد خسر أمام العراق بثنائية نظيفة، قبل أن يتعادل سلبيًا مع الجزائر في أول جولتين من البطولة.

موعد مباراة السودان والبحرين – كأس العرب 2025

20:00 مساءً بتوقيت السعودية والأردن

19:00 مساءً بتوقيت مصر ولبنان

21:00 مساءً بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة للمباراة

تُنقل المباراة عبر شبكة beIN SPORTS بشكل مفتوح على قناتي:

beIN SPORTS HD

beIN Xtra 1

كما تُبث عبر قناة:

الكأس القطرية

دبي الرياضية

أبو ظبي الرياضية

الكويت الرياضية