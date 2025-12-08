مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل

مخالفات مرور مصر.. تشهد خدمات المرور توسع ملحوظ مع استمرار بوابة مرور مصر في تقديم حلول رقمية تسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم دون الحاجة للذهاب إلى وحدات الترخيص حيث أصبحت خدمة تجديد رخص المركبات إلكترونيا من أكثر الخدمات استخداما نظرا لدورها في اختصار الوقت والجهد لملايين من مالكي السيارات.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة

الرخصة السابقة المراد تجديدها

صورة بطاقة الرقم القومي سارية مع الاطلاع على الأصل

شهادة براءة الذمة أو شهادة المخالفات والتي أصبحت متاحة إلكترونيا دون الحاجة للتوجه إلى نيابة المرور

الشروط الواجب توافرها عند التجديد

أن تكون المركبة من نوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأقل من 2030 سي سي

سداد جميع الرسوم والمخالفات والتأمين قبل تقديم الطلب

عدم إمكانية توصيل الرخصة في حال وجود فحص فني أو حظر بيع أو عدم وجود الملصق الإلكتروني

خطوات تجديد رخصة السيارة عبر بوابة مرور مصر

الدخول إلى بوابة مرور مصر

اختيار نوع رخصة المركبة

إدخال بيانات السيارة

سداد الرسوم والمخالفات

اختيار طريقة استلام الرخصة

وتسهم هذه الخدمة في تعزيز التحول الرقمي داخل منظومة المرور وذلك من خلال توفير خطوات سريعة ومرنة للحصول على رخصة السيارة دون التعاملات الورقية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الحكومية.

تقدم جوهري في ملف التحول الرقمي لخدمات المرور عبر الربط الإلكتروني

وأعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تحقيق تقدم جوهري في ملف التحول الرقمي لخدمات المرور عبر الربط الإلكتروني بين وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة الاتصالات ما أدى إلى إلغاء شهادة براءة الذمة الورقية بالكامل وتسهيل إجراءات تجديد رخص المركبات للمواطنين بشكل مباشر.

مخالفات مرور مصر

النظام الجديد لتجديد تراخيص السيارات

أكد الوزير أن النظام الرقمي أتاح للمواطنين إنجاز عملية التجديد دون الحاجة للتنقل بين الجهات حيث أصبح الموظف المختص قادرا على الاطلاع على البيانات إلكترونيا دون تقديم أي مستند ورقي من المواطن وهو ما يعزز مفهوم الحكومة التشاركية وتبادل البيانات بين المؤسسات الرسمية.

وأوضح أن التجديد الإلكتروني كان متاحا عبر منصة مصر الرقمية وموقع وزارة الداخلية إلا أن التطوير الأبرز يتمثل في إلغاء المستند الورقي الذي كان يتطلب التوجه إلى نيابة المرور للحصول على شهادة المخالفات بعد السداد حيث أصبح إصدار الشهادة يتم تلقائيا ضمن المنظومة دون تدخل يدوي.

وأشار إلى أن هذا التطوير أنهى معاناة مستمرة للمواطنين وساهم في تسريع إجراءات التجديد مؤكدا استمرار الوزارة في تنفيذ مبادرات لربط قواعد البيانات الحكومية وتحسين الخدمات الرقمية بشكل شامل.

وتعد هذه الخطوة امتدادا لجهود الدولة في تحديث خدماتها وتسهيل الوصول إليها بما يحقق سرعة الأداء ودقة الإجراءات ويعزز مسار التحول الرقمي الكامل.

إطلاق شهادة مخالفات المرور الإلكترونية



أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات إطلاق شهادة مخالفات المرور الإلكترونية ضمن نظام مرور بلا أوراق والذي يعتمد على الربط المباشر بين مركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ومركز معلومات النيابة العامة.

ويتيح النظام إصدار شهادة براءة الذمة بمجرد سداد المواطن للمخالفات عبر القنوات الإلكترونية المتاحة دون الحاجة للذهاب إلى النيابة أو استخراج الشهادة ورقيا بما يسهم في تقليل التعاملات الورقية والحد من الأخطاء وتحسين سرعة تقديم الخدمة سواء داخل وحدات التراخيص أو من خلال بوابة مرور مصر أو الوحدات المتنقلة.

ومن المقرر بدء العمل بالشهادة الإلكترونية في جميع محافظات الجمهورية اعتبارا من يوم السبت الماضي 6 ديسمبر 2025 في إطار خطة وزارة الداخلية لتطوير الخدمات الجماهيرية ورفع كفاءة الأداء الأمني من خلال تطبيق منظومة مرورية رقمية متكاملة توفر خدمات ميسرة للمواطنين دون تعقيدات إجرائية.