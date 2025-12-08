قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة ضابط بسبب تناولة مادة سامة
حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تجتمع لاختيار الفائز بدورة 2026
النقض لم تتسلم طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
الوطنية للانتخابات: نجدد الدعوة للمواطنين المشاركة في عملية الاقتراع
أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025
رجال يد الأهلي يهزم طلائع الجيش في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل

مخالفات مرور مصر
مخالفات مرور مصر
محمد غالي

 مخالفات مرور مصر.. تشهد خدمات المرور توسع ملحوظ مع استمرار بوابة مرور مصر في تقديم حلول رقمية تسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم دون الحاجة للذهاب إلى وحدات الترخيص حيث أصبحت خدمة تجديد رخص المركبات إلكترونيا من أكثر الخدمات استخداما نظرا لدورها في اختصار الوقت والجهد لملايين من مالكي السيارات.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة

الرخصة السابقة المراد تجديدها
صورة بطاقة الرقم القومي سارية مع الاطلاع على الأصل
شهادة براءة الذمة أو شهادة المخالفات والتي أصبحت متاحة إلكترونيا دون الحاجة للتوجه إلى نيابة المرور

الشروط الواجب توافرها عند التجديد

أن تكون المركبة من نوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأقل من 2030 سي سي
سداد جميع الرسوم والمخالفات والتأمين قبل تقديم الطلب
عدم إمكانية توصيل الرخصة في حال وجود فحص فني أو حظر بيع أو عدم وجود الملصق الإلكتروني

خطوات تجديد رخصة السيارة عبر بوابة مرور مصر

الدخول إلى بوابة مرور مصر
اختيار نوع رخصة المركبة
إدخال بيانات السيارة
سداد الرسوم والمخالفات
اختيار طريقة استلام الرخصة

وتسهم هذه الخدمة في تعزيز التحول الرقمي داخل منظومة المرور وذلك من خلال توفير خطوات سريعة ومرنة للحصول على رخصة السيارة دون التعاملات الورقية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الحكومية.

تقدم جوهري في ملف التحول الرقمي لخدمات المرور عبر الربط الإلكتروني

وأعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تحقيق تقدم جوهري في ملف التحول الرقمي لخدمات المرور عبر الربط الإلكتروني بين وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة الاتصالات ما أدى إلى إلغاء شهادة براءة الذمة الورقية بالكامل وتسهيل إجراءات تجديد رخص المركبات للمواطنين بشكل مباشر.

مخالفات مرور مصر

النظام الجديد لتجديد تراخيص السيارات

أكد الوزير أن النظام الرقمي أتاح للمواطنين إنجاز عملية التجديد دون الحاجة للتنقل بين الجهات حيث أصبح الموظف المختص قادرا على الاطلاع على البيانات إلكترونيا دون تقديم أي مستند ورقي من المواطن وهو ما يعزز مفهوم الحكومة التشاركية وتبادل البيانات بين المؤسسات الرسمية.

وأوضح أن التجديد الإلكتروني كان متاحا عبر منصة مصر الرقمية وموقع وزارة الداخلية إلا أن التطوير الأبرز يتمثل في إلغاء المستند الورقي الذي كان يتطلب التوجه إلى نيابة المرور للحصول على شهادة المخالفات بعد السداد حيث أصبح إصدار الشهادة يتم تلقائيا ضمن المنظومة دون تدخل يدوي.

وأشار إلى أن هذا التطوير أنهى معاناة مستمرة للمواطنين وساهم في تسريع إجراءات التجديد مؤكدا استمرار الوزارة في تنفيذ مبادرات لربط قواعد البيانات الحكومية وتحسين الخدمات الرقمية بشكل شامل.

وتعد هذه الخطوة امتدادا لجهود الدولة في تحديث خدماتها وتسهيل الوصول إليها بما يحقق سرعة الأداء ودقة الإجراءات ويعزز مسار التحول الرقمي الكامل.

إطلاق شهادة مخالفات المرور الإلكترونية


أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات إطلاق شهادة مخالفات المرور الإلكترونية ضمن نظام مرور بلا أوراق والذي يعتمد على الربط المباشر بين مركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ومركز معلومات النيابة العامة.

ويتيح النظام إصدار شهادة براءة الذمة بمجرد سداد المواطن للمخالفات عبر القنوات الإلكترونية المتاحة دون الحاجة للذهاب إلى النيابة أو استخراج الشهادة ورقيا بما يسهم في تقليل التعاملات الورقية والحد من الأخطاء وتحسين سرعة تقديم الخدمة سواء داخل وحدات التراخيص أو من خلال بوابة مرور مصر أو الوحدات المتنقلة.

ومن المقرر بدء العمل بالشهادة الإلكترونية في جميع محافظات الجمهورية اعتبارا من يوم السبت الماضي 6 ديسمبر 2025 في إطار خطة وزارة الداخلية لتطوير الخدمات الجماهيرية ورفع كفاءة الأداء الأمني من خلال تطبيق منظومة مرورية رقمية متكاملة توفر خدمات ميسرة للمواطنين دون تعقيدات إجرائية.

تجديد رخصة السيارة رخصة السيارة رخصة تجديد رخص المركبات مخالفات مرور مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

أرض الزمالك

مصدر بوزارة الرياضة يكشف لصدى البلد كواليس فشل عودة أرض أكتوبر للزمالك

وزير التربية والتعليم

تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة

ترشيحاتنا

يزن النعيمات

3 صفقات علي رادار الأهلي في يناير.. النعيمات وبلعمري يتصدران المشهد

وزير الشباب والرياضة

عقب انتخابه لرئاستها.. وزير الشباب يوجه رسالة للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية

المغرب

المغرب يتقدم بهدف على السعودية في كأس العرب

بالصور

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

سر التتبيلة… كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

فيديو

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد