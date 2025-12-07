قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

قرعة البعثة الطبية للحج إلكترونيا بدون تدخل بشري للمرة الأولى

مراسم اختيار البعثة الطبية للحج
مراسم اختيار البعثة الطبية للحج
عبدالصمد ماهر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان القرعة العلنية لبعثة الحج الطبية وذلك بقاعة المؤتمرات بمعهد ناصر للبحوث والعلاج .

اختيار الاعضاء إلكترونيا 

ولأول مرة في تاريخ البعثة الطبية للحج تم اختيار أعضاء البعثة إلكترونيا دون أي تدخل بشري ممن انطبقت عليهم الشروط كاملة .

لجنة إعداد البعثة الطبية لحج 2026 توصي بدقة الكشف الطبي على الحجاج في المستشفيات المعتمدة

وفي وقت سابق عقدت وزارة الصحة والسكان  اجتماعًا للجنة الإعداد للبعثة الطبية لموسم حج 1447هـ/2026م؛ لمتابعة الترتيبات التنظيمية والإجرائية استعدادًا للموسم. 

توصيات رئيس البعثة الطبية 

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع استعرض توصيات رئيس البعثة الطبية من زيارته الأخيرة للسعودية، والإجراءات التنفيذية المقرر اتخاذها لضمان تقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام.

وكشف عبدالغفار أن اللجنة اقترحت إجراء القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة مطلع ديسمبر المقبل؛ لتعزيز الشفافية، خاصة مع وصول عدد المتقدمين إلى 21,653 متقدمًا، كما ناقشت توزيع التخصصات الطبية داخل البعثة لتغطية كافة الاحتياجات العلاجية.

وفي السياق نفسه، شددت اللجنة على دقة الكشف الطبي على الحجاج في المستشفيات المعتمدة؛ للتأكد من الاستطاعة الصحية الكاملة لأداء المناسك بسلامة تامة.

البعثة الطبية للحج الفائزين في البعثة الطبية للحج وزارة الصحة معهد ناصر وزير الصحة

