عاجل .. صرف مستحقات حجز جدية الحج السياحي

أعلنت غرفة شركات السياحة، عن توجيه عملاء الشركات من المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي، ولم يحالفهم التوفيق في قرعة الحج السياحي لموسم 1447 هـ، إلى فروع بنك مصر بكافة أنحاء الجمهورية لصرف قيمة مبلغ جدية الحجز المسدد منهم.

الحج السياحي



أفادت غرفة شركات السياحة ، أن استرداد مبالغ جدية الحجز جاء في ضوء الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج والمتضمنة تحصيل مبالغ جدية الحجز عن المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي.

يذكر أن كشفت شركات السياحة العاملة في تنظيم رحلات الحج عن أسعار البرامج الفاخرة، والتي تبدأ من 580 ألف جنيه للفئة الأولى التي تتيح الإقامة في فنادق فخمة لا تتجاوز مسافتها عن الحرم 250 مترا فقط، بينما يبلغ سعر الفئة ب حوالي 520 ألف جنيه وتشمل الإقامة في فنادق تبعد نحو 1250 مترا عن ساحة الحرم المكي.



وكانت اعتمدت وزارة السياحة والآثار رسميًا ضوابط أسعار الحج السياحي لعام 1447هـ/2026م، في إطار تنظيم موسم الحج وضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة لحجاج السياحة المصريين، بما يتماشى مع أحكام قانون تنظيم الحج رقم 84 لسنة 2022، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977.

وأكدت الوزارة أن أسعار الحج السياحي هذا العام جاءت مخفضة عن الموسم الماضي بما يتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه في البرنامج الواحد، حرصًا على تخفيف الأعباء عن المواطنين دون المساس بجودة الخدمات المقدمة لهم