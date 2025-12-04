مكاسب قوية للبورصة المصرية تدفعها لإغلاق أسبوعي تاريخي

اختتمت البورصة المصرية تداولات جلسة اليوم الخميس على أداء إيجابي، مدعومًا بمشتريات المستثمرين الأجانب، بينما اتجه المصريون والعرب نحو البيع.

وشهدت الجلسة تداولات نشطة تجاوزت 7.4 مليار جنيه، كما ارتفع رأس المال السوقي بنحو 2 مليار جنيه ليصل إلى 2.918 تريليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة الخميس:

EGX30: صعود بنسبة 0.38% ليغلق عند 41,499 نقطة.

EGX30 محدد الأوزان: ارتفاع 0.13% إلى 50,748 نقطة.

EGX30 للعائد الكلي: زيادة 0.38% مسجلاً 18,750 نقطة.

EGX35-LV منخفض التقلبات: تراجع طفيف بنسبة 0.08% ليصل إلى 4,516 نقطة.

EGX70 متساوي الأوزان: ارتفاع بنسبة 0.27% ليغلق عند 12,646 نقطة.

EGX100 متساوي الأوزان: صعود 0.27% إلى 16,585 نقطة.

مؤشر الشريعة الإسلامية: انخفاض بنسبة 0.17% ليصل إلى 4,308 نقاط.