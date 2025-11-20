بعد تنبيه رسمي .. إلغاء الحج السياحي لهؤلاء المتقدمين موسم 2026

أرسلت غرفة شركات السياحة، لأعضائها منشورا رقم 294 لسنة 2025، وذلك في إطار متابعة إجراءات رحلات الحج للموسم الجديد، وفقا ضوابط الحج السياحي 2026.

قرعة الحج السياحي



أفادت غرفة الشركات السياحية، أن ضوابط الموسم الجاري، تؤكد قيام المواطن الناجح في قرعة الحج السياحي بسداد قيمة برنامج الحج، لشركات السياحة المتعاقد معها لأداء مناسك الحج في موعد أقصاه 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة قرعة الحج.



نوهت الغرفة أن في حال عدم السداد خلال المدة المقررة يعد المواطن معتذراً عن السفر لأداء الحج، وتطبق عليه قواعد الاعتذار، مطالبة جميع شركات السياحة بسرعة تحصيل قيم برامج الحج من عملائها لإنهاء إجراءات الحج.



يذكر أن شهدت شركات السياحة اقبالاً متزايدا من المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام، كما يأتي هذا الإقبال في جانب منه بسبب التخفيض في أسعار كافة برامج الحج السياحي تنفيذا لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار.



وأكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن الضوابط الجديدة المنظمة للحج السياحي للعام الحالي 1447هـ والتي اعتمدها مؤخرا وزير السياحة والآثار، شهدت انخفاضًا ملحوظًا في أسعار برامج الحج السياحي مقارنة بالموسم الماضي، وكان الوزير قد وجه بمراعاة البعد الاجتماعي في أسعار الحج السياحي ، وقد سعت كل من اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة سامية سامي مساعد وزير السياحة لشئون الشركات بالتعاون مع الغرفة وشركات السياحة العاملة في تنظيم الحج لتحقيق هذا المطلب

وأكدت الغرفة أن الانخفاض في الأسعار جاء نتيجة لاستقرار اسعار الصرف للعملات الاجنبية ، وكذلك تحسن التعاقدات الفندقية، فضلًا عن رفع كفاءة برامج التنظيم وتوسيع قاعدة المنافسة بين الشركات، بما انعكس إيجابًا على التكلفة النهائية للبرامج دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للحجاج.



وأشارت الغرفة إلى أن الضوابط الجديدة راعت تنوع المستويات والبرامج بما يتناسب مع جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية، بدءًا من مستوى الخمس نجوم وحتى المستويات الاقتصادية والبري بمختلف فئاتها.