ميادة زياد: المتحف المصري الكبير بوابة سياحية جديدة تعيد مصر إلى صدارة المقاصد العالمية
نص الكلمة | البرهان: الجيش السوداني عازم على أن يقتص لأهل الفاشر
أيقونة تويوتا تودع الملاعب.. الجيل الخامس يختم تاريخ الأسطورة
أسعار الحج السياحي 2026 في مصر.. وموعد القرعة الإلكترونية للمتقدمين
الخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة
أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير
مفتي الجمهورية يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية
أحمد موسى: مصر أرض العظماء لا تنسى أبناءها الذين صنعوا مجدها
إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارة نقل مع ميكروباص بطريق رأس غارب الغردقة
الخطيب: ياسين منصور كان سيترشح لرئاسة الأهلي لولا عدولي عن قراري
مناشدة للحكومة.. مطلوب 3 أيام إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير
لقطات من تدريبات الزمالك بعد العودة من الراحة
أسعار الحج السياحي 2026 في مصر.. وموعد القرعة الإلكترونية للمتقدمين

أسعار الحج السياحي 2026 في مصر وموعد القرعة الإلكترونية للمتقدمين
أسعار الحج السياحي 2026 في مصر وموعد القرعة الإلكترونية للمتقدمين
عبد الفتاح تركي

الحج السياحي .. بدأت شركات السياحة في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج السياحي لعام 2026 (1447 هـ) حتى 30 أكتوبر 2025، وذلك من خلال الشركات السياحية المرخصة، ويزداد الإقبال على التسجيل مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الطلبات.

ومن المقرر أن تُجرى القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار أسماء الفائزين لأداء فريضة الحج السياحي يوم الإثنين 4 نوفمبر 2025 لجميع المستويات والبرامج.

الحج السياحي

فئات وأسعار الحج السياحي 2026 حسب البرامج

برنامج الحج السياحي (5 نجوم)

- فئة «أبراج كدانة»: السعر نحو 645 ألف جنيه، ضمن إقامة تقع حتى 250 مترا من ساحة الحرم.

- فئة «أ» بخيار خمس نجوم (غير أبراج كدانة): السعر نحو 560 ألف جنيه، مع إقامة تغطي حتى 250 مترا من ساحة الحرم.

- فئة «ب»: تغطي حتى 1250 مترا من الحرم، بسعر نحو 500 ألف جنيه.
 

برنامج الحج السياحي الاقتصادي (نظام الطيران):

- فئة «أ»: تكلفة الحج تصل إلى 285 ألف جنيه، مع إقامة تغطي حتى 1250 مترا من ساحة الحرم.
 - فئة «ب»: الإقامة حتى 2000 متر من الحرم، بسعر نحو 265 ألف جنيه.
 - فئة «ج»: غالباً في المناطق التقليدية مثل العزيزية والنزهة والزاهر، بسعر نحو 245 ألف جنيه.

نتيجة قرعة الحج السياحي

برنامج الحج البري:
 - فئة «أ»: موسم كامل، مع إقامة حتى 1250 مترا من ساحة الحرم، مقابل 250 ألف جنيه.
 - فئة «ب»: حتى 2000 متر من الحرم، مقابل 240 ألف جنيه.
 - فئة «ج»: في المناطق المعتادة (العزيزية، النزهة، الزاهر) بسعر 220 ألف جنيه.
 

تخفيضات مُعلَنة لأسعار الحج.. وسبب الانخفاض في التكلفة

أكد الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن أسعار برامج الحج السياحي للموسم الجديد شهدت انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالموسم السابق، حيث تراجع سعر برامج الحج السياحي خمس نجوم بنحو 20 ألف جنيه، بينما انخفضت أسعار البرامج الاقتصادية (برامج الطيران) بحوالي 5 آلاف جنيه.

وأرجعت الغرفة هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، أبرزها استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وتحسّن التعاقدات الفندقية والنقل (الجوي والبري) داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى رفع كفاءة برامج التنظيم وتوسيع نطاق المنافسة بين الشركات السياحية.

وأوضحت أنه بالرغم من هذا الانخفاض؛ إلا أن المواصفات والمعايير المعتمدة للبرامج السياحية لم تتغير، بما يضمن عدم التأثير على جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

مواعيد التقديم والتسجيل والقرعة الرسمية للحج

آخر موعد لتقديم طلبات الحج السياحي هو 30 أكتوبر 2025، ويجب أن يتم التقديم عبر الشركات السياحية المعتمَدة فقط.

القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الفائزين ستُقام يوم الإثنين 4 نوفمبر 2025 لجميع فئات الحجاج والبرامج المختلفة.

وعلى المتقدمين التأكد من التسجيل في الشركات المرخصة، والتقيد بالضوابط الرسمية؛ لتجنب أي مشكلات قانونية أو تنظيمية.
 

ماذا يعني ذلك للمواطنين الراغبين في الحج؟

هذا التحديث في الأسعار يُعد فرصة جيدة للراغبين في أداء فريضة الحج، خصوصاً فئات المتقدمين الذين قد يستفيدون من انخفاض التكلفة مع الحفاظ على نفس مستوى الخدمات.

كما يوفر التنافس بين شركات السياحة، مع الضوابط الرسمية الصارمة، ضمانا أكبر للمواطن بأن الخدمات المقدمة ستكون مطابقة للمواصفات المعتمَدة من الجهات المعنية.

نتيجة الحج السياحي 2025

كما تسهم إتاحة التقديم عبر الشركات المرخصة فقط، مع إجراء قرعة إلكترونية شفافة؛ تسهم في التقليل من ظاهرة الوسطاء غير المرخصين، ما يعزز الثقة بين المتقدمين والجهات المنظمة.

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: "رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم"

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

الصين

الصين تعارض العقوبات البريطانية ضد الشركات الصينية بحجة "الارتباط بروسيا"

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبحث مع السفير الياباني دعم التنمية في ليبيا

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبحث مع السفير الياباني دعم التنمية في ليبيا

الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيّرة حوثية بمحافظة الجوف

الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيّرة حوثية بمحافظة الجوف

بالصور

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟

العجينة الذهبية.. السر اللي هيخلي كل معجناتك تطلع هشة ولذيذة في وقت قياسي

العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة
العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة
العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة

انتبهي لجمالك "المانيكير الجيل" وكريمات فرد الشعر بالفورمالين تسبب السرطان

انتبهي لجمالك “المانيكير الجيل” وكريمات فرد الشعر بالفورمالين يسبب السرطان
انتبهي لجمالك “المانيكير الجيل” وكريمات فرد الشعر بالفورمالين يسبب السرطان
انتبهي لجمالك “المانيكير الجيل” وكريمات فرد الشعر بالفورمالين يسبب السرطان

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

