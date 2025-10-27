أسعار الحج السياحي 2026 في مصر.. وموعد القرعة الإلكترونية للمتقدمين

الحج السياحي .. بدأت شركات السياحة في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج السياحي لعام 2026 (1447 هـ) حتى 30 أكتوبر 2025، وذلك من خلال الشركات السياحية المرخصة، ويزداد الإقبال على التسجيل مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الطلبات.

ومن المقرر أن تُجرى القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار أسماء الفائزين لأداء فريضة الحج السياحي يوم الإثنين 4 نوفمبر 2025 لجميع المستويات والبرامج.

فئات وأسعار الحج السياحي 2026 حسب البرامج

برنامج الحج السياحي (5 نجوم)

- فئة «أبراج كدانة»: السعر نحو 645 ألف جنيه، ضمن إقامة تقع حتى 250 مترا من ساحة الحرم.



- فئة «أ» بخيار خمس نجوم (غير أبراج كدانة): السعر نحو 560 ألف جنيه، مع إقامة تغطي حتى 250 مترا من ساحة الحرم.



- فئة «ب»: تغطي حتى 1250 مترا من الحرم، بسعر نحو 500 ألف جنيه.



برنامج الحج السياحي الاقتصادي (نظام الطيران):

- فئة «أ»: تكلفة الحج تصل إلى 285 ألف جنيه، مع إقامة تغطي حتى 1250 مترا من ساحة الحرم.

- فئة «ب»: الإقامة حتى 2000 متر من الحرم، بسعر نحو 265 ألف جنيه.

- فئة «ج»: غالباً في المناطق التقليدية مثل العزيزية والنزهة والزاهر، بسعر نحو 245 ألف جنيه.

برنامج الحج البري:

- فئة «أ»: موسم كامل، مع إقامة حتى 1250 مترا من ساحة الحرم، مقابل 250 ألف جنيه.

- فئة «ب»: حتى 2000 متر من الحرم، مقابل 240 ألف جنيه.

- فئة «ج»: في المناطق المعتادة (العزيزية، النزهة، الزاهر) بسعر 220 ألف جنيه.



تخفيضات مُعلَنة لأسعار الحج.. وسبب الانخفاض في التكلفة

أكد الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن أسعار برامج الحج السياحي للموسم الجديد شهدت انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالموسم السابق، حيث تراجع سعر برامج الحج السياحي خمس نجوم بنحو 20 ألف جنيه، بينما انخفضت أسعار البرامج الاقتصادية (برامج الطيران) بحوالي 5 آلاف جنيه.

وأرجعت الغرفة هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، أبرزها استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وتحسّن التعاقدات الفندقية والنقل (الجوي والبري) داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى رفع كفاءة برامج التنظيم وتوسيع نطاق المنافسة بين الشركات السياحية.

وأوضحت أنه بالرغم من هذا الانخفاض؛ إلا أن المواصفات والمعايير المعتمدة للبرامج السياحية لم تتغير، بما يضمن عدم التأثير على جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

مواعيد التقديم والتسجيل والقرعة الرسمية للحج

آخر موعد لتقديم طلبات الحج السياحي هو 30 أكتوبر 2025، ويجب أن يتم التقديم عبر الشركات السياحية المعتمَدة فقط.

القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الفائزين ستُقام يوم الإثنين 4 نوفمبر 2025 لجميع فئات الحجاج والبرامج المختلفة.

وعلى المتقدمين التأكد من التسجيل في الشركات المرخصة، والتقيد بالضوابط الرسمية؛ لتجنب أي مشكلات قانونية أو تنظيمية.



ماذا يعني ذلك للمواطنين الراغبين في الحج؟

هذا التحديث في الأسعار يُعد فرصة جيدة للراغبين في أداء فريضة الحج، خصوصاً فئات المتقدمين الذين قد يستفيدون من انخفاض التكلفة مع الحفاظ على نفس مستوى الخدمات.

كما يوفر التنافس بين شركات السياحة، مع الضوابط الرسمية الصارمة، ضمانا أكبر للمواطن بأن الخدمات المقدمة ستكون مطابقة للمواصفات المعتمَدة من الجهات المعنية.

كما تسهم إتاحة التقديم عبر الشركات المرخصة فقط، مع إجراء قرعة إلكترونية شفافة؛ تسهم في التقليل من ظاهرة الوسطاء غير المرخصين، ما يعزز الثقة بين المتقدمين والجهات المنظمة.