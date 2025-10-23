شركات السياحة: تلقي وتسجيل طلبات المواطنين الراغبين بالحج السياحي حتى ٣٠ أكتوبر

أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن شركات السياحة تواصل تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1447 هـ / 2026 م، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة للحج السياحي التي اعتمدها السيد وزير السياحة والآثار مؤخرًا.

الحج السياحي 2026



وأوضحت الغرفة أن آخر موعد لتلقي الطلبات مستمر حتى يوم 30 أكتوبر الجاري، وطالبت المواطنين الراغبين في أداء الفريضة هذا العام بضرورة الإسراع في التقديم عبر شركات السياحة المعتمدة، حتى يتمكنوا من استكمال الإجراءات في المواعيد المحددة دون تأخير.



وأشارت الغرفة إلى أن برامج الحج التي تنفذها شركات السياحة تتميز بعدة مزايا تجعلها محط اهتمام المواطنين ، لما هو معروف عن الحج السياحي من تنظيم دقيق وجودة في الخدمات وتنوع في المستويات بما يتناسب مع مختلف الشرائح الاجتماعية، فضلًا عن الشفافية الكاملة في الأسعار والإجراءات، وحرص الشركات على توفير رحلة حج آمنة وميسرة بالتنسيق الكامل مع وزارة السياحة والآثار والجهات السعودية المختصة.

وشددت الغرفة على أن جميع الشركات المصرح لها بتنظيم الحج السياحي تلتزم بالضوابط الرسمية المعتمدة لضمان راحة وسلامة الحجاج المصريين، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات منذ لحظة التقديم وحتى العودة إلى أرض الوطن، مؤكدة أن اختيار الحجاج سيتم إلكترونيًا لضمان تكافؤ الفرص والشفافية الكاملة.