أسعار الحج السياحي 2026 .. الاقتصادي بـ 250 ألف جنيه

يبحث كثير من المواطنين عن أسعار الحج السياحي 2026 ، والتي أعلنتها وزارة السياحة والآثار عقب إصدار ضوابط الحج السياحي للموسم الجديد.



وحددت ضوابط الحج أسعار الحج السياحي 2026 ،والتي قسمت على عدة فئات منها الحج السياحي الخمس نجوم والاقتصادي والبري.



أسعار الحج السياحي 2026

وعن أسعار الحج السياحي 2026 ، أفادت الضوابط أن مستوي الحج السياحي خمس نجوم ابراج كدانه ،من ساحة الحرم وحتى 250 متر بقيمة 645000 جنيه بعدد تأشيرات 2740 تأشيرة،وخمس نجوم فئة أ من ساحة الحرم وحتى 250 متر بقيمة 560000 جنيه ، وخمس نجوم ب من 250 متر من ساحة الحرم وحتى 1250 متر بقيمة 500000 جنيه ، بإجمالي تأشيرات 5000 تأشيرة.



وحددت الضوابط برنامج إقتصادي أ موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1250 متر ، بقيمة 285000 جنيه ، وإقتصادي ب موسم كامل مكة بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر ، بقيمة 265000 جنيه ،وإقتصادي ج تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل "العزيزية -النزهة-الزاهر"، بقيمة 245000 جنيه ، بعدد تأشيرات 17060.



كما حددت أيضا الضوابط برنامج الحج السياحي البري ، برنامج بري أ موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1250 متر بقيمة 250000 جنيه ، وبري ب موسم كامل مكة بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر بقيمة 240000 جنيه ، وبري ج تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل "العزيزية ،النزهة ،الزاهر" 220000 جنيه ، وعدد التأشيرات 5700 تأشيرة.



ونوهت ضوابط الحج ،أن أسعار الحج السياحي بكافة مستوياته لا تشكل تذكرة الطيران.