مصر: معبر رفح جاهز من جانبنا لكن إسرائيل تعطل إعادة تشغيله
حماس : باب العفو العام مفتوح أمام العصابات حتى مساء الأحد المقبل
الاحتلال يعلن التعرف على جثتي عنبار هايمان ومحمد الأطرش بعد استعادتهما
إعلان أسماء المرشحين بالفردي والقائمة ورموزهم بانتخابات النواب.. اليوم
إيلون ماسك يلامس نصف تريليون دولار| هكذا وصل إلى ثروة تاريخية أعادت رسم خريطة الثراء العالمي
ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس
بدء دخول المساعدات الإغاثية لقطاع غزة من مصر
روسيا .. تدمير 51 مسيرة أوكرانية خلال الليل
الاحتلال: لن نبدأ المرحلة الثانية من اتفاق غزة دون استعادة جثث المختطفين
شبورة وأمطار ورياح على هذه المناطق.. اعرف تفاصيل طقس الخميس
رغم اتفاق وقف إطلاق النار .. الاحتلال يقصف شرق غزة وخانيونس
قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

أسعار الحج السياحي 2026 .. الاقتصادي بـ 250 ألف جنيه

محمد الاسكندرانى

يبحث كثير من المواطنين عن أسعار الحج السياحي 2026 ، والتي أعلنتها وزارة السياحة والآثار عقب إصدار ضوابط الحج السياحي للموسم الجديد.


وحددت ضوابط الحج أسعار الحج السياحي 2026 ،والتي قسمت على عدة فئات منها الحج السياحي الخمس نجوم والاقتصادي والبري.


أسعار الحج السياحي 2026

 

وعن أسعار الحج السياحي 2026 ، أفادت الضوابط أن مستوي الحج السياحي خمس نجوم ابراج كدانه ،من ساحة الحرم وحتى 250 متر بقيمة 645000 جنيه بعدد تأشيرات 2740 تأشيرة،وخمس نجوم فئة أ من ساحة الحرم وحتى 250 متر بقيمة 560000 جنيه ، وخمس نجوم ب من 250 متر من ساحة الحرم وحتى 1250 متر بقيمة 500000 جنيه ، بإجمالي تأشيرات 5000 تأشيرة.


وحددت الضوابط برنامج إقتصادي أ موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1250 متر ، بقيمة 285000 جنيه ، وإقتصادي ب موسم كامل مكة بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر ، بقيمة 265000 جنيه ،وإقتصادي ج تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل "العزيزية -النزهة-الزاهر"، بقيمة 245000 جنيه ، بعدد تأشيرات 17060.


كما حددت أيضا الضوابط برنامج الحج السياحي البري ، برنامج بري أ موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1250 متر بقيمة 250000 جنيه ، وبري ب موسم كامل مكة بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر بقيمة 240000 جنيه ، وبري ج تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل "العزيزية ،النزهة ،الزاهر" 220000 جنيه ، وعدد التأشيرات 5700 تأشيرة.


ونوهت ضوابط الحج ،أن أسعار الحج السياحي بكافة مستوياته لا تشكل تذكرة الطيران. 

أسعار الحج السياحي 2026 أسعار الحج السياحي الحج السياحي حج حجاج السياحة

