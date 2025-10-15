قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكونفدرالية| بعثة ديكيداها الصومالي تصل القاهرة غدا لمواجهة الزمالك
الصحة العالمية: 50 ألف مريض في غزة يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل بينهم 4000 طفل
السكرتير العام للمنوفية يتابع الموقف النهائي لتسليم مشروعات حياة كريمة
مدبولي يكشف لصدى البلد آخر استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير
الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد كبير من مستشفيات غزة خارج الخدمة.. ونحتاج إلى الدعم |فيديو
إنجاز دولي جديد لمصر.. هيئة الرقابة الصحية تحصد جائزة النجمات الذهبية الثلاث
قائد القيادة المركزية الأمريكية: نحث حماس على وقف العنف في غزة
وزير الحكم المحلي الفلسطيني يؤكد جاهزية الحكومة لقيادة عملية إعادة إعمار قطاع غزة
الخارجية الباكستانية: الاتفاق على وقف إطلاق نار مؤقت مع حركة طالبان لمدة 48 ساعة
السياحة تعتمد ضوابط الحج 2026.. والقرعة 4 نوفمبر
لا يمكن التدخل في تحديد سعره.. رئيس الوزراء يعلق على ارتفاع الذهب
مدبولي: نعمل على رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام والاستفادة من أصول الدولة
أخبار البلد

السياحة تعتمد ضوابط الحج 2026.. والقرعة 4 نوفمبر

محمد الاسكندرانى

اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار ،ضوابط الحج السياحي 2026 ،ضمت التزام الشركات السياحية بكافة مواد وأحكام قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج ، بالإضافة إلى إلتزامها بكافة تعليمات وضوابط وتعميمات وزارة السايحة والآثار المصرية ووزارة الحج السعودية.

ضوابط الحج السياحي 


أوضحت الضوابط العامة للحج السياحي حصل صدى البلد على نسخة منها،أن تلتزم شركات السياحة ،بكافة تالضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ووزارة الصحة السعودية.


أوضحت ضوابط الحج السايحي ،أنه تم فتح باب تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السايحي 15 أكتوبر حتى 30 أكتوبر الجاري ، فيما تعلن قرعة الحج 4 نوفمبر القادم.
وعن أسعار الحج السياحي 2026 ، أفادت الضوابط أن مستوي الحج السايحي خمس نجوم ابراج كدانه ،من ساحة الحرم وحتى 250 متر بقيمة 645000 جنيه بعدد تأشيرات 2740 تأشيرة،وخمس نجوم فئة أ من ساحة الحرم وحتى 250 متر بقيمة 560000 جنيه ، وخمس نجوم ب من 250 متر من ساحة الحرم وحتى 1250 متر بقيمة 500000 جنيه ، بإجمالي تأشيرات 5000 تأشيرة.
وحددت الضوابط برنامج إقتصادي أ موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1250 متر ، بقيمة 285000 جنيه ، وإقتصادي ب موسم كامل مكة بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر ، بقيمة 265000 جنيه ،وإقتصادي ج تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل "العزيزية -النزهة-الزاهر"، بقيمة 245000 جنيه ، بعدد تأشيرات 17060.
كما حددت أيضا الضوابط برنامج الحج السايحي البري ، برنامج بري أ موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1250 متر بقيمة 250000 جنيه ، وبري ب موسم كامل مكة بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر بقيمة 240000 جنيه ، وبري ج تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل "العزيزية ،النزهة ،الزاهر" 220000 جنيه ، وعدد التأشيرات 5700 تأشيرة.
ونوهت ضوابط الحج ،أن أسعار الحج السياحي بكافة مستوياته لا تشكل تذكرة الطيران.

ضوابط الحج السياحي الحج السياحي الحج اسعار الحج السياحي حج السياحة

