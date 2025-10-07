قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العمانية أمامة اللواتية تصل الأردن بعد اعتقالها بأسطول الصمود
الخارجية: مناقشات شرم الشيخ تهدف لتنفيذ خطة ترامب الخاصة بإحلال السلام في الشرق الأوسط
وداع مهيب.. الإمام الأكبر يتقدم جنازة أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر
نتنياهو يعترف: لم نهزم حماس ونقترب من نهاية الحرب
من قلب حرب غزة.. توثيق مأساة القطاع على مدار عامين
الإعلام في قلب النار.. مراسل غزة يروي مأساة الصحفيين بعد عامين من الحرب
إسنا تودع عريسها الطبيب في يوم زفافه.. الفرح تحول إلى مأتم| القصة الكاملة
طالب 83 مليون جنيه .. شوبير يكشف حقيقة صدور قرار لصالح زيزو ضد الزمالك
الصحة اللبنانية: استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على دير عامص
موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي الحاسمة في التصفيات والقنوات الناقلة
تفاصيل فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2025»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قرار عاجل من السعودية.. وقف دخول الأتوبيسات الأردنية خلال موسم الحج المقبل

السعودية والأردن
السعودية والأردن
القسم الخارجي

أبلغت المملكة العربية السعودية الأردن أنها ستمنع دخول الأتوبيسات الأردنية إلى أراضيها خلال موسم الحج المقبل، وفق ما قال وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة ، ستتولى الباصات السعودية نقل الحجاج داخل المملكة.

وأوضح الخلايلة في مقابلة خاصة مع صحيفة المملكة أن هذا الإجراء سيضيف كلفة إضافية على الحاج وعلى تنظيم الحج الأردني.

وأشار إلى أن تكاليف الحج تشهد زيادة سنوية نتيجة عوامل عدة، منها التأمين الصحي، الحافلات، وارتفاع أسعار مقدمي الخدمات في السعودية.

وأكد الوزير أن هناك معايير صحية صارمة لضمان سلامة الحجاج، حيث فرضت السعودية هذا العام شروطًا على من يعانون من أمراض محددة مثل الفشل الكلوي وبعض أنواع السرطان.

وذكر أن من  يعانون من مثل هذه الأمراض لا يمكن لهم التقدم لأداء الحج ومطلوب من كل حاج أردني إصدار شهادات صحية تؤكد خلوه من الأمراض المحددة.

السعودية الحافلات الأردنية الحج قرار عاجل للسعودية الباصات الأردنية الأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7-10-2025

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

ترشيحاتنا

تقطيع ماسورة الغاز

بلاغ كاذب.. كواليس 4 ساعات من البحث عن أطفال في ماسورة غاز بكرداسة| صور

أرشيفية

عرض مدير أعمال مطرب المهرجانات عصام صاصا على الطب الشرعي

المتهم

تفاصيل ضبط سائق عرض حياة أطفال للخطر في المنيا

بالصور

استخدامات الخل الأبيض فى التنظيف

استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..
استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..
استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر 2025»

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى الثامن عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2025

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.

نيللي كريم تخطف الأنظار في شوارع باريس.. شاهد

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد