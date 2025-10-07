قرار عاجل من السعودية.. وقف دخول الأتوبيسات الأردنية خلال موسم الحج المقبل

أبلغت المملكة العربية السعودية الأردن أنها ستمنع دخول الأتوبيسات الأردنية إلى أراضيها خلال موسم الحج المقبل، وفق ما قال وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة ، ستتولى الباصات السعودية نقل الحجاج داخل المملكة.

وأوضح الخلايلة في مقابلة خاصة مع صحيفة المملكة أن هذا الإجراء سيضيف كلفة إضافية على الحاج وعلى تنظيم الحج الأردني.

وأشار إلى أن تكاليف الحج تشهد زيادة سنوية نتيجة عوامل عدة، منها التأمين الصحي، الحافلات، وارتفاع أسعار مقدمي الخدمات في السعودية.

وأكد الوزير أن هناك معايير صحية صارمة لضمان سلامة الحجاج، حيث فرضت السعودية هذا العام شروطًا على من يعانون من أمراض محددة مثل الفشل الكلوي وبعض أنواع السرطان.

وذكر أن من يعانون من مثل هذه الأمراض لا يمكن لهم التقدم لأداء الحج ومطلوب من كل حاج أردني إصدار شهادات صحية تؤكد خلوه من الأمراض المحددة.