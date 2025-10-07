أسطول الصمود يعلن وصول جميع المشاركين إلى الأردن

أعلن أسطول الصمود عبور جميع المشاركين في الأسطول ووصولهم إلى الأردن.

وكان مكتب المدعي العام في العاصمة الإيطالية روما، أعلن عن إجراء تحقيق في الشكاوى التي قدمها ناشطون وبرلمانيون إيطاليون كانوا على متن سفن أسطول الصمود العالمي التي اعترضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا قبالة سواحل قطاع غزة.



ومن المرتقب أن يجري مكتب المدعي العام مقابلات مع المشاركين في المبادرة بصفتهم أشخاصا مطلعين على الوقائع، بعد تقييمهم للوثائق المقدمة، بما في ذلك اختصاصهم القضائي، و ذلك بحسب ما ذكرته وكالة ،آكي، الإيطالية للأنباء.

و يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي استولى،مساء الأربعاءالماضي، على سفن تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية في مهمة إنسانية باتجاه غزة، واعتقل مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن البدء بترحيلهم.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال إبادة جماعية في غزة، خلفت حتى الآن 67 ألفا و160 شهيدا، و169 ألفا و679 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.