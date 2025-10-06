إسرائيل تعيد 28 إسبانيا محتجزين من أسطول الصمود

قال وزير الخارجية الإسباني إن إسرائيل ستعيد اليوم الاثنين 28 إسبانيا محتجزين من أسطول الصمود والذي يحمل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين ومساعدات إلى غزة بعد وصول 21 آخرين في نهاية الأسبوع.

وقال خوسيه مانويل ألباريس لإذاعة كتالونيا: "اليوم، ستغادر إسرائيل المجموعة المكونة من 28 عضوًا من أسطول الحرية الإسباني الذين ما زالوا محتجزين في إسرائيل".

ورفض الوزير تقديم مزيد من التفاصيل لأسباب تتعلق بالخصوصية، لكنه قال: "نحن نعمل على وصولهم جميعًا إلى إسبانيا في أقرب وقت ممكن".

وقال ألباريس "التوقعات تشير إلى أنه لن يكون هناك اليوم أي إسباني في السجون الإسرائيلية".

ومن المقرر أيضًا أن يغادر عشرات الناشطين الآخرين من جنسيات مختلفة، بما في ذلك الناشطة في شؤون المناخ السويدية جريتا ثونبرج، إسرائيل اليوم الاثنين.

وقالت حكومات بلدانهم يوم الأحد إن معظمهم، إن لم يكن جميعهم، سيتوجهون جواً إلى اليونان حيث سيتمكنون من الحصول على رحلات جوية إلى بلدانهم الأصلية.

أطلقت إسرائيل سراح 21 إسبانيا آخرين من أصل 49 معتقلا، الأحد.

وكانت سفينة "أسطول الصمود العالمي" تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي لتوصيل المساعدات إلى غزة، حيث تقول الأمم المتحدة إن المجاعة قد انتشرت هناك بعد ما يقرب من عامين من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

قالت الأمم المتحدة إن المجاعة ناجمة عن "عرقلة إسرائيلية ممنهجة" لإيصال المساعدات الإنسانية.

وبدأت إسرائيل اعتراض سفن الأسطول في المياه الدولية يوم الأربعاء.

قال مسؤول إسرائيلي اليوم الخميس إن قوارب تحمل على متنها أكثر من 400 شخص منعت من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.