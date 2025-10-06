قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عملية جراحية .. تطور مثير في وعكة حسن شحاتة الصحية
صحف عبرية: السخرية من إسرائيل تتصدر المشهد لاستضافة وفدنا بالقاهرة تزامنا مع احتفالات أكتوبر
حزب الجيل يدفع بـ70 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
وقفة تاريخية .. كامل الوزير يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ناشطون سويسريون يتحدثون عن ضرب وظروف لا إنسانية ومهينة في إسرائيل

نشطاء يرفعون أيديهم في أعقاب اقتحام قوات إسرائيلية لسفينتهم
نشطاء يرفعون أيديهم في أعقاب اقتحام قوات إسرائيلية لسفينتهم
محمد على

وصل تسعة من أعضاء أسطول مساعدات غزة إلى سويسرا بعد أن رحلتهم إسرائيل، وقال بعضهم إنهم تعرضوا لظروف غير إنسانية أثناء احتجازهم هناك، حسبما قالت المجموعة التي تمثلهم.

لم تُعلّق إسرائيل فورًا على الادعاءات الجديدة. 

كانت وزارة خارجيتها قد وصفت سابقًا التقارير التي أفادت بتعرض المعتقلين لسوء المعاملة بأنها "أكاذيب مُطلقة".

وكان 19 مواطنا سويسريا، من بينهم رئيس بلدية جنيف السابق ريمي باجاني، على متن قوارب ضمن أسطول يضم عشرات السفن التي حاولت توصيل المساعدات إلى غزة المحاصرة من قبل إسرائيل.

تم اعتقالهم الأربعاء من قبل القوات الإسرائيلية التي اعترضت الأسطول في البحر وتم نقلهم إلى سجن كتسيعوت الإسرائيلي، بحسب مجموعة أسطول أمواج الحرية.

وعاد تسعة من المجموعة إلى جنيف بعد ظهر الأحد.

وجاء في بيان للمجموعة أن "المشاركين أدانوا ظروف الاحتجاز اللاإنسانية والمعاملة المهينة والمذلة التي تعرضوا لها عند اعتقالهم وسجنهم".

وزعمت إسرائيل يوم الأحد أن الحقوق القانونية للنشطاء "مصانة بالكامل"، وأنه لم يتم استخدام القوة البدنية وتم منح جميع المعتقلين إمكانية الوصول إلى الماء والغذاء والمراحيض.

وأضاف البيان أن المعتقلين وصفوا ظروف الحرمان من النوم، ونقص المياه والطعام، فضلاً عن تعرض بعضهم للضرب والركل والحبس في قفص.

قالت منظمة "أمواج الحرية" إنها تشعر "بقلق عميق" إزاء المواطنين السويسريين العشرة الذين لا يزالون محتجزين لدى إسرائيل.

زارت السفارة السويسرية في تل أبيب، الأحد، المواطنين السويسريين العشرة المحتجزين في السجن لتقديم الحماية القنصلية لهم.

وقالت في بيان " أنها تبذل كل ما في وسعها لضمان عودتهم السريعة".

وقالت منظمة "أمواج الحرية" إن بعضهم بدأوا إضرابا عن الطعام ويبدو عليهم الضعف.

كما تم اعتقال مئات النشطاء الآخرين، بمن فيهم الناشطة السويدية جريتا ثونبرج، في أحدث محاولة من جانب النشطاء لتحدي الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة، حيث تشن حربًا منذ عام ٢٠٢٣.

ناشطون سويسريون ضرب وظروف لاإنسانية ومهينة إسرائيل

رضا عبد العال

رضا عبد العال يطالب برحيل ثنائي الزمالك

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

رضا عبد العال

من كوكب آخر.. رضا عبد العال يتغنى بلاعبي الزمالك

قفشه

خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

العمرة

السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات

الفنان ضياء المرغني مع أوركيد سامي

التكريم تأخر.. ضياء المرغني يكشف سبب البكاء في مهرجان المهن التمثيلية| خاص

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

البترول

باحث: قرار زيادة إنتاج البترول كان متوقعا ويتلخص في استعادة أوبك لحصتها السوقية

السودان

شبكة أطباء السودان: 13 قتيلا و19 مصابا في قصف الدعم السريع للفاشر

السلع

تموين القاهرة: خطة شاملة لتطوير المنافذ التموينية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.

هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتي؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
البرتقال

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

