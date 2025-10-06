قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عملية جراحية .. تطور مثير في وعكة حسن شحاتة الصحية
صحف عبرية: السخرية من إسرائيل تتصدر المشهد لاستضافة وفدنا بالقاهرة تزامنا مع احتفالات أكتوبر
حزب الجيل يدفع بـ70 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
وقفة تاريخية .. كامل الوزير يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عبد العاطي: إعداد برنامج عمل لأويسد العالمية لمواكبة الأولويات التنموية لدول المنطقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الاثنين ٦ اكتوبر ٢٠٢٥،  ماتياس كورمان السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك خلال زيارته الحالية إلى باريس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو وقيادة جهود حملة الترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو في الانتخابات المقرر عقدها اليوم.

أعرب د. بدر عبد العاطي عن تقديره للتعاون الوثيق بين مصر والمنظمة، خاصة البرنامج القطري الذي تم تمديده حتى نهاية ٢٠٢٥، باعتباره ركيزة داعمة للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تتم على المستوى الوطني والتي ساهمت في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو إيجابية بالرغم من التحديات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيراً الى أن الجهات الوطنية تعكف حالياً على بلورة خطة تحرك بشأن المرحلة المقبلة من البرنامج القطري.

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى الجهود الحكومية الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي المصري، وتهيئة البيئة الاقتصادية المواتية والجاذبة للاستثمارات على ضوء وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، وتقديم الحوافز الضريبية والجمركية للمستثمرين، فضلاً عن إيلاء أولوية قصوى للشق الاجتماعي، والمتمثل في تطوير وتوسيع نطاق عمل برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة".

أشار الوزير عبد العاطى الى الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لرئاستها المشتركة لمبادرة MENA-OECD للفترة من ٢٠٢٦-٢٠٣٠، لاسيما أن مصر كانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تتولى رئاسة المبادرة عام ٢٠٠٥. حيث أعرب عن تطلع مصر للتنسيق الكامل مع سكرتارية المنظمة من أجل البدء في إعداد برنامج عمل متكامل للمبادرة يهدف إلى تطوير الياتها وبرامجها لمواكبة الأولويات التنموية لدول المنطقة، خصوصاً في محوري التنافسية والحوكمة، وبما يمثل إضافة جوهرية للبرنامج القُطري بين مصر والمنظمة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ماتياس كورمان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اجتماعات المجلس التنفيذي منظمة اليونسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا عبد العال

رضا عبد العال يطالب برحيل ثنائي الزمالك

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

رضا عبد العال

من كوكب آخر.. رضا عبد العال يتغنى بلاعبي الزمالك

قفشه

خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

العمرة

السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات

الفنان ضياء المرغني مع أوركيد سامي

التكريم تأخر.. ضياء المرغني يكشف سبب البكاء في مهرجان المهن التمثيلية| خاص

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

ترشيحاتنا

وفيها أيه يعني

إيرادات السينما أمس| وفيها إيه يعني يواصل الصدارة.. وضي الوصيف

صورة ارشيفية لحرب اكتوبر

حنان مطاوع تحيي ذكرى انتصارات أكتوبر: يوم العزة

عبد الحليم حافظ

رايات النصر.. حكاية وكواليس أشهر 3 أغان عن حرب أكتوبر

بالصور

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.

هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتي؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
البرتقال

فيديو

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد