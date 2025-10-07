قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي
دعاء الصباح والرزق.. كلمات تفتح لك أبواب البركة مع أول النهار
محمود بنتايج يهدد الزمالك بشكوى جديدة.. هل ينتقل للأهلي؟
وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر
10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق
الرئيس الفنزويلي: جماعة إرهابية خططت لزرع عبوة ناسفة بالسفارة الأمريكية
الأونروا: قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تترك مكانا آمنا للأطفال في غزة
لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو
سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025
أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه
قصة السيارة بورشه 911 النادرة.. 14 نسخة فقط
دعاء المغفرة من الذنوب عند سماع الأذان.. لا تفوت ثوابه
أخبار العالم

النيابة العامة بروما تحقق في شكاوى قدمها نشطاء أسطول الصمود العالمي

هاجر رزق

أعلن مكتب المدعي العام في العاصمة الإيطالية روما، عن إجراء تحقيق في الشكاوى التي قدمها ناشطون وبرلمانيون إيطاليون كانوا على متن سفن أسطول الصمود العالمي التي اعترضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا قبالة سواحل قطاع غزة.

ومن المرتقب أن يجري مكتب المدعي العام مقابلات مع المشاركين في المبادرة بصفتهم أشخاصا مطلعين على الوقائع، بعد تقييمهم للوثائق المقدمة، بما في ذلك اختصاصهم القضائي، و ذلك بحسب ما ذكرته وكالة ،آكي، الإيطالية للأنباء.

و يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي استولى،مساء الأربعاءالماضي، على سفن تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية في مهمة إنسانية باتجاه غزة، واعتقل مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن البدء بترحيلهم.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال إبادة جماعية في غزة، خلفت حتى الآن 67 ألفا و160 شهيدا، و169 ألفا و679 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.

مواعيد قص الشعر
رام 1500
أرز بالدجاج
محافظ الشرقية
الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

