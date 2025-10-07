انقطاع الكهرباء في خاركيف الأوكرانية نتيجة قصف روسي للبنبة التحتية

انقطعت الكهرباء في خاركيف شمال شرقي أوكرانيا جزئيا نتيجة قصف روسي استهدف البنية التحتية، بحسب خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

و في سياق متصل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، امس الإثنين، أن أوكرانيا عثرت على عشرات آلاف المكونات الأجنبية، في مسيّرات وصواريخ روسية أطلقت أثناء هجوم جوي استهدف البلاد نهاية الأسبوع، بينها ما هو مصنوع في الغرب.

وقال زيلينسكي في منشور على منصات التواصل الاجتماعي: "خلال الهجوم المشترك الضخم على أوكرانيا ليلة الخامس من أكتوبر، استخدمت روسيا 549 نظام أسلحة يتضمن 102785 مكونا أجنبي الصنع"، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع فجر الأحد.

وأضاف زيلينسكي أن قطعا في المسيّرات والصواريخ التي تم اعتراضها أثناء الهجوم، كانت من "شركات في الولايات المتحدة والصين وتايوان وبريطانيا وألمانيا وسويسرا واليابان وجمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) وهولندا".