مقتـ ل شخص وإصابة آخرين باشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقسد في حلب

اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء الإثنين، بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في حلب، و ذلك بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأكدت وزارة الدفاع السورية أن "الجيش تحرك على بعض المحاور شمال وشمال شرقي البلاد".

و استهدفت قوات قسد بشكل مباشر حواجز للأمن الداخلي قرب حي الأشرفية، في حين وصلت تعزيزات عسكرية وأمنية قرب منطقة الليرمون في المدينة.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل عنصر أمن سوري وإصابة 3، بنيران قوات قسد قرب حي الأشرفية.

وذكرت قناة الإخبارية السورية، أن قوات الأمن أخرجت عددا من العائلات من حيي الأشرفية والشيخ مقصود.