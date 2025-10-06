الاحتلال الإسرائيلي يحتجز طاقم تلفزيون فلسطين في جنين لعدة ساعات

أ ش أ

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طاقم تلفزيون فلسطين في جنين بالضفة الغربية، اليوم الإثنين، لعدة ساعات.

وأفادت مصادر محلية- وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية- بأن قوات الاحتلال احتجزت المراسلة الصحفية آمنة بلالو، والمصور طارق الحوراني، والسائق محمود أبو سرية، أثناء تغطيتهم العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة جنين ومخيمها منذ 21 يناير الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها أن جنود الاحتلال منعوا التواصل مع الطاقم، واحتجزوه لحوالي 7 ساعات، قبل الإفراج عنه.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قباطية، جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات عسكرية وانتشرت في شوارعها وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة رمانة غرب جنين، وانتشرت في شوارعها، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.