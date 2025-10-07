وسط أجواء إيجابية.. استمرار المباحثات بشأن غزة بين الوسطاء وحماس بشرم الشيخ

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاج، استمرار اللقاءات في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بين الوسطاء وحمـ.ـاس بشرم الشيخ وسط أجواء إيجابية.



و في سياق آخر، كشف مسؤول فلسطيني ،في وقت لاحق، أن حركة حماس تتمسك بالإفراج عن 6 من كبار الأسرى.

كما أوضح المسؤل في تصريحات صحفية، أن حماس تصر على الإفراج عن مروان البرغوثي وأحمد سعدات، وحسن سلامة عبدالله وإبراهيم حامد، وعبدالله البرغوثي، وعباس السيد، بحسب "العربية".

أضاف المسؤول أن الحركة طلبت انسحاب الدبابات من المناطق المأهولة، من أجل التواصل مع الفصائل وتسليم المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والأموات.

وأشار إلى أن حماس ستؤكد خلال المحادثات على ضرورة إدخال المساعدات بشكل كبير بمعدل 400 شاحنة يومياً، وستطالب أيضاً بسهولة تحرك سكان غزة بين جنوب وشمال القطاع.