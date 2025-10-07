الفخر العربي.. سفير الإمارات يهنئ مصر بفوز خالد العناني مديرا عاما لليونسكو

هنأ حمد الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، جمهورية مصر العربية بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو.

وقال الزعابي عبر حسابة الشخصي عبر منصة إكس، ببالغ الفرح و الفخر نهنئ أنفسنا كعرب فوز معالي الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) هذه المؤسسة الدولية العريقة والذي يعتبر فوزه الساحق تقدير دولي رفيع يُجسّد الكفاءة ويُبرز الحضور العربي على الساحة العالمية ..

إضافة جديدة تُثري المسيرة المصرية والعربية في مجال الإنجازات الدبلوماسية والثقافية و يمثل صورة مشرفة لمصر ويعكس قيمتها التاريخية وعطائها الإنساني الكبير في مجال الثقافة والعلوم الإنسانية ..

إنجاز كبير وتاريخي يعكس الثقة الدولية في الكفاءات المصرية و العربية ونسأل الله له التوفيق والسداد في خدمة الثقافة الإنسانية وصون التراث العالمي وتعزيز التعليم والحوار بين الشعوب ..

أبارك لقيادة مصر وشعبها الكريم هذا الإنجاز التاريخي و الإستثنائي