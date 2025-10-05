ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر أشهار ناشط إيطالي، إسلامه، عقب اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من أسطول الصمود الذي كان متجهًا إلى قطاع غزة.

وظهر الناشط الإيطالي "تومي"، رفقة زميل تركي كان برفقته في أسطول الصمود، وذلك بعد الإفراج عنهم ووصولهم للأراضي التركية اليوم.





وقال الناشط التركي إن "تومي" تصدى لقوات الاحتلال التي هاجمت زنزانتهم عند صلاة الفجر، ومنع أفراد القوة من مهاجتهم، وقال: "جلس تومي معنا عند صلاة الفجر، أقمنا الصلاة بصوت عالٍ حتى يسمعنا كل من في السجن، وحاولت الشرطة الإسرائيلية وقوات الاحتلال الدخول لكنه منعهم".





ويتابع الناشط التركي وهو يقف بجوار "تومي": "في سيارة السجن كنا جالسين جنبًا إلى جنب، فسألته إذا سبق له أن قرأ عن الإسلام، فقال لي أنه قرأ قليلًا".





ويروي الناشط التركي تفاصيل تلك اللحظات: "أخبرت تومي أن الله يصف هذا المكان "بيت المقدس" أنه بقعة بورك ما حولها، وسألته هل فكرت يومًا باعتناق الإسلام؟ فرد تومي أنه فرد كاثوليكي ومن عائلة ملتزمة، ولديه وشوم على جسده، متسائلًا "إذا أصبحت مسلمًا هل سيقبلني الله"؟".





لم يتردد "تومي" بعد ذلك، "نظق الشهادتان في سيارة السجن، واعتنق الإسلام.





يتابع الناشط التركي: "عندما عانقه كل من معنا ورأوا أفراد الشرطة الإسرائيلية ذلك أخذوه وألقوه في زنزانة انفرادية فقلت: تومي بدأ بدفع الثمن بعد اعتناقه الإسلام".