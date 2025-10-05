مندوبو 8 دول يشيدون بمهنية وخبرة مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو

أثنى المندوبون الدائمون لدول «تركيا والبرازيل وبنجلاديش واليابان وقطر والسعودية ولوكسمبورج والإمارات» لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، على مهنية وخبرة الدكتور خالد العناني، مرشح مصر في الانتخابات لمنصب مدير عام المنظمة.

وأكدوا- خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بهم- ما يتمتع به المرشح المصري من كفاءة، تؤهله لتولى هذا المنصب الرفيع، مؤكدين دعمهم للترشيح المصري.

وجاء هذا اللقاء، خلال زيارة وزير الخارجية إلى باريس، اليوم الأحد 5 أكتوبر؛ لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة، والتي تشهد انتخابات على منصب مدير عام المنظمة غدا الإثنين 6 أكتوبر.

وتأتي هذه اللقاءات؛ في إطار الجهود المكثفة المبذولة لدعم حملة الدكتور خالد العناني، مرشح مصر في الانتخابات لمنصب مدير عام المنظمة، وحشد التأييد له من الدول المختلفة.