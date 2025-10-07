حماس تهاجم مجددا تحصينات ومواقع جيش الاحتلال

كشفت وسائل إعلام عبرية تنفيذ عناصر حركة المقاومة الفلسطينية حماس إطلاق نار وإطلاق قذائف مضادة باتجاه موقع تمركز لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الإعلام العبري إن مروحيات قامت بإخلاء 3 مصابين إلى مستشفيي تل هشومير وسوروكا.

وأشار كذلك إلى أن 2 من المصابين في حالة حرجة أخليا بشكل عاجل إلى مستشفى سوروكا.

ولفت كذلك إلى أن مصاب واحد حالته غير واضحة حيث أُخلي إلى مستشفى تل هشومير.

وأفادت القناة 12 العبرية بارتفاع عدد القتلى من الضباط والجنود الإسرائيليين -المعترف بهم- منذ بداية الحرب على غزة إلى 911.

ومنذ السابع من أكتوبر من العام ٢٠٢٣، تشهد فلسطين حربا مستعرة بين قوات الاحتلال وفصائل الفلسطينية راح ضحيتها عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين بجانب تدمير قطاع غزة بالكامل.