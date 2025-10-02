كتائب القسام تدك موقع قيادة إسرائيلي في حي التفاح شرق مدينة غزة

أعلنت كتائب القسام دكها لموقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال شمال حي التفاح شرق مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

كما كشفت القسام ، أن بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدو القسام تدمير دبابة "ميركفاه" صهيونية بعبوة أرضية شديدة الانفجار مما أدى لاشتعال النيران بداخلها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح في شارع النصر غرب مدينة غزة بتاريخ 29-9-2025م.

وفي وقت سابق، قالت حماس في بيان لها، تثمّن في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار الرئيس الكولومبي طرد ما تبقّى من أفراد البعثة الدبلوماسية الصهيونية في بلاده، وإلغاء اتفاقية التجارة الحرّة مع الاحتلال، وذلك ردًّا على جريمة اعتراض أسطول الصمود البحري المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار الجائر الذي يفرضه جيش الاحتلال الفاشي.

و أضافت ، نحيّي مواقف الحكومة الكولومبية والرئيس غوستافو بيترو وخطواتهم المُناهِضة للسياسة الصهيونية الإجرامية، والداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني لا سيما في ظل حرب الإبادة الوحشية، وندعو دولنا العربية والإسلامية ودول العالم كافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة الاحتلال وعزله، والضغط من أجل وقف جرائمه المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.



