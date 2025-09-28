قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيفان أوس: الهجمات الروسية التصعيدية الأخيرة على كييف تمثل ضغطًا شديد الخطورة
مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: هجمات روسيا رسالة بأن موسكو لا تريد سلام
بإجمالي 5000 دارس.. الجامع الأزهر يفتح باب التقديم لرواق القرآن للمصريين بالخارج
​ختام آرت شرم الشيخ اليوم بمشاركة 60 فنانًا عالميًا للترويج السياحي
الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة
ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط وسننجح
عائلات الأسرى الإسرائيليين يحذرون نتنياهو من عرقلة خطة ترامب لوقف إطلاق النار
قائمة ريال مدريد لمواجهة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا
رئيسة القومي للمرأة تبحث التعاون مع محافظ الدقهلية لتمكين السيدات
سكرتير محافظ بني سويف: نلتزم بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين
تأييد الحكم بالحبس عامين على مروة يسري الشهيرة بـ بنت مبارك
ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق العظمة والتميز في الشرق الأوسط،
كتائب القسام: انقطاع التواصل مع الأسيرين عمري ميران ومتان انغريست

فرناس حفظي

أعلنت كتائب القسام، انقطاع التواصل مع الأسيرين (عمري ميران ومتان انغريست) نتيجة العمليات العسكرية الهمجية والاستهدافات العنيفة في حيي الصبرة وتل الهوا خلال الساعات الـ 48 الأخيرة.

و أضافت القسام، خلال بيان ، قائلة : إن حياة الأسيرين في خطرٍ حقيقي، وعلى قوات الاحتلال التراجع فوراً إلى جنوب شارع 8، وإيقاف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة ابتداءً من الساعة 18:00 من مساء اليوم حتى يتم محاولة إخراج الأسيرين.. وقد أعذر من أنذر.

و من جانب آخر.. تعقيبا على ما تتداوله بعض وسائل الإعلام بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، تؤكد حركة حماس أنها لم تستلم من  الوسطاء أي مقترحات جديدة .

كما أوضحت الحركة خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”،  أن المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في التاسع من هذا الشهر في العاصمة القطرية الدوحة.

وتؤكد حركة حماس استعدادها لدراسة أي مقترحات تصلها من  الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية، وبما يحفظ حقوق شعبنا الوطنية.

وفي وقت سابق، قالت حركة حماس في بيان لها، يواصل الاحتلال وجيشه الفاشي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث ارتكب اليوم مجزرتين في حي الدرج بمدينة غزة وفي مخيم النصيرات، وقد ارتقى منذ صباح اليوم نحو مائة شهيد، بينهم أطفال، جراء القصف الهمجي والتدمير الممنهج الذي لم يتوقف على مدار نحو عامين، في مشهد دموي متكرر على مرأى ومسمع العالم أجمع.

و أضافت حماس، أن هذا التصعيد الوحشي المتواصل يمثل رسالةَ تحدٍّ سافرة يبعث بها مجرم الحرب نتنياهو إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في ظل استمرار حالة العجز غير المبررة، مما يشكل فشلًا ذريعًا للمنظومة الدولية والأممية في الوفاء بواجباتها القانونية لحماية المدنيين من جرائم الحرب والإبادة والتطهير العرقي.

و أوضحت الحركة خلال البيان قائلة: ونجدد دعوتنا إلى دولنا العربية والإسلامية الشقيقة، وإلى المجتمع الدولي، لتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل والضغط بمختلف الوسائل لوقف هذه الجرائم الإرهابية بحق شعبنا الفلسطيني، وملاحقة قادة الاحتلال ومحاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم وحشية غير مسبوقة في التاريخ المعاصر.

 

