كتائب القسام تعلن دكها لتجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي جنوب حي تل الهوا

أعلنت كتائب القسام دكها لتجمع لجنود جيش الاحتلال بعدد من قذائف الهاون جنوب حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

أعلنت كتائب القسام، انقطاع التواصل مع الأسيرين (عمري ميران ومتان انغريست) نتيجة العمليات العسكرية الهمجية والاستهدافات العنيفة في حيي الصبرة وتل الهوا خلال الساعات الـ 48 الأخيرة.

و أضافت القسام، خلال بيان ، قائلة : إن حياة الأسيرين في خطرٍ حقيقي، وعلى قوات الاحتلال التراجع فوراً إلى جنوب شارع 8، وإيقاف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة ابتداءً من الساعة 18:00 من مساء اليوم حتى يتم محاولة إخراج الأسيرين.. وقد أعذر من أنذر.

و من جانب آخر.. تعقيبا على ما تتداوله بعض وسائل الإعلام بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، تؤكد حركة حماس أنها لم تستلم من الوسطاء أي مقترحات جديدة .

كما أوضحت الحركة خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في التاسع من هذا الشهر في العاصمة القطرية الدوحة.

وتؤكد حركة حماس استعدادها لدراسة أي مقترحات تصلها من الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية، وبما يحفظ حقوق شعبنا الوطنية.

وفي وقت سابق، قالت حركة حماس في بيان لها، يواصل الاحتلال وجيشه الفاشي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث ارتكب اليوم مجزرتين في حي الدرج بمدينة غزة وفي مخيم النصيرات، وقد ارتقى منذ صباح اليوم نحو مائة شهيد، بينهم أطفال، جراء القصف الهمجي والتدمير الممنهج الذي لم يتوقف على مدار نحو عامين، في مشهد دموي متكرر على مرأى ومسمع العالم أجمع.