قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتخابات المهندسين 2025.. أحمد عثمان أول المرشحين على مقعد النقيب العام
موقف الأهلي يتغير ببطولة كأس الرابطة.. ترتيب مجموعته بعد الفوز على فاركو
إكسترا نيوز: شاحنات القافلة 113 تحمل أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة
تشديدات أمنية في محاكمة المتهمين بقضية الدارك ويب بشبرا الخيمة ..صور
هل كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد معا؟ اعرف تفاصيل المعجزة الإلهية كاملة
قرار مفاجئ من ترامب يهز ملف نفط فنزويلا.. تفاصيل
مدبولي يصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويشهد توقيع اتفاقيات طاقة بـ1.8 مليار دولار
دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب.. رددها من الآن واغتنم الفرصة
ريهام سعيد تُشيد بدعم الرئيس السيسي للمدرب الوطني ومنتخب مصر.. ماذا قالت؟
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الأحد 11 يناير 2026
منخفض جوي يضرب مصر وانخفاض درجات الحرارة وأمطار | حالة الطقس اليوم
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة السودان والتنسيق المشترك حول أمن النيل وملفات القرن الأفريقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

2000 مريض في قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي مدينة العاشر من رمضان

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية
ميرنا رزق

نظّم مركز مار جرجس الطبي التابع لكاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس بمدينة العاشر من رمضان، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي المدينة، حيث استقبلت القافلة نحو ٢٠٠٠ مريض في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، وذلك بالتعاون مع جمعية القوافل للمساعدات الإنسانية.

وشارك في القافلة عدد من الأطباء المتطوعين الذين قدّموا الفحوصات الطبية اللازمة للمرضى، إلى جانب صرف معظم الأدوية بالمجان، كما شملت القافلة إجراء تحاليل طبية وأشعات تشخيصية بأسعار رمزية، وذلك في إطار تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسر، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وتأتي هذه القافلة في إطار الدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به الكنيسة، وحرصها على دعم المنظومة الصحية، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لأهالي مدينة العاشر من رمضان، تأكيدًا لرسالتها في خدمة الإنسان دون تمييز.

الكنيسة مركز مار جرجس الطبي قافلة طبية مجاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

أبو ريدة

أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

ترشيحاتنا

معجزة ربانية تحدث ليلة 27 رجب.. استعدوا للنفحات الربانية

معجزة ربانية تحدث ليلة 27 رجب.. استعدوا للنفحات الربانية

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 110 أدعية تقضي لك 1000 حاجة

دار الإفتاء

باحثة بدار الإفتاء تحذر من خطورة عالم السوشيال ميديا ..ماذا قالت ؟

بالصور

ماذا يفعل الكاكاو بجسمك؟

ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟
ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟
ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا
‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا
‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان

الادرينالين
الادرينالين
الادرينالين

باكيت بسكوت وكاكاو.. حضري حلو الشامواه في دقائق

بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق
بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق
بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق

فيديو

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد