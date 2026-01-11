2000 مريض في قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي مدينة العاشر من رمضان

نظّم مركز مار جرجس الطبي التابع لكاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس بمدينة العاشر من رمضان، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي المدينة، حيث استقبلت القافلة نحو ٢٠٠٠ مريض في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، وذلك بالتعاون مع جمعية القوافل للمساعدات الإنسانية.

وشارك في القافلة عدد من الأطباء المتطوعين الذين قدّموا الفحوصات الطبية اللازمة للمرضى، إلى جانب صرف معظم الأدوية بالمجان، كما شملت القافلة إجراء تحاليل طبية وأشعات تشخيصية بأسعار رمزية، وذلك في إطار تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسر، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وتأتي هذه القافلة في إطار الدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به الكنيسة، وحرصها على دعم المنظومة الصحية، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لأهالي مدينة العاشر من رمضان، تأكيدًا لرسالتها في خدمة الإنسان دون تمييز.