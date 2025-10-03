خان يونس تشتعل بين حماس والمجايدة .. اشتباكات دامية ومقتل قيادي في نخبة القسام

أفادت مصادر لقناة "العربية" بمقتل "أبو عبد الله حمدان"، القيادي البارز في وحدة النخبة بكتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، إلى جانب أكثر من 10 عناصر آخرين من الحركة، وذلك إثر هجوم إسرائيلي استهدف خان يونس.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اندلعت عندما حاصرت حماس نازحين من عائلة المجايدة، حيث شارك في المواجهات ما يزيد على 50 عنصراً من القسام واستمرت المواجهات نحو ساعة ونصف، وأسفرت عن مقتل 7 أفراد من العائلة.

كما أشارت المصادر إلى أن عناصر من حماس أجهزت على عدد من جرحى عائلة المجايدة بعد تدخل القوات الإسرائيلية في المنطقة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العداون على غزة، حيث ارتفعت حصيلة شهداء حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 66,288 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقا لما أعلنته مصادر طبية.

وأفادت المصادر في غزة، بأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 169,165، في حين ما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.