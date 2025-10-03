انفجار ضخم بمستودع بناء في تركيا.. شاهد

شهدت مدينة أزمير التركية، اليوم الجمعة حريق ضخم في مستودع مواد بناء، ما أثار حالة من الهلع والذعر بين السكان، حيث أظهرت لقطات تم تداولها على نطاق واسع، سحابة الدخان فوق المدينة الكبيرة، حيث شاهدها عدد كبير من السكان خلال توجههم للعمل والمدارس في آخر أيام العمل الأسبوعي.

وهرعت فرق الإطفاء إلى مكان الحريق، لمحاولة إخماده قبل اتساعه رغم أصوات الانفجارات المتقطعة التي تُسمع في الموقع، ويُعتقد أنها لعبوات مواد بناء سريعة للاشتعال.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن الحريق اندلع في مستوع مواد بناء، في منطقة "بورنوفا" في إزمير بغرب البلاد.