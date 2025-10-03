ترامب يتوعد حماس بالجحيم.. ويطالب سكان غزة بالهروب

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حركة حماس بفتح أبواب الجحيم إذا رفضوا خطته للسلام في غزة، مطالبا في الوقت نفسه سكان القطاع بمغادرته في أحدث تصريحاته الداعية لتهجير الفلسطينيين.

وقال ترامب إنه إذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق فستُفتح أبواب الجحيم ضد حماس كما لم يره أحد من قبل، مضيفا " أطلب من جميع الفلسطينيين الأبرياء مغادرة هذه المنطقة التي قد تشهد إراقة كبيرة للدماء في المستقبل إلى أجزاء أكثر أمانا من غزة".

وزعم الرئيس الأمريكي أن حركة حماس تشكل تهديدًا إقليميًا مستمرًا، وأنه منح قادتها فرصة أخيرة للقبول بالخطة الأمريكية للسلام أو الانسحاب من مواقعهم، محذّرًا من عواقب شديدة في حال الرفض.

وقال إن المتبقين من عناصر حماس محاصرون وستُلاحقهم القوات إذا لم يستسلموا، مؤكدا أن على الحركة أن ترد على العرض بحلول مساء الأحد الساعة السادسة بتوقيت واشنطن وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة.

وأوضح أن الصفقة المقترحة تتضمن بنودًا تهدف إلى إنقاذ أرواح من سيقبلون بها، مع منح ضمانات مشروطة للباقين في حال انسحابهم أو قبولهم الشروط، لكنه شدد على أن الوقت ضيق ولا يترك مجالًا كبيرًا للتفاوض.

واستخدم ترامب لغة حادة حين قال إن رفض الصفقة سيعرّض قادة وعناصر حماس لمطاردة وعقاب لم يسبق له مثيل، مما يشير إلى تأييد أمريكي واضح لأي إجراءات إسرائيلية تقررها في حال الإخفاق في التوصل إلى اتفاق.