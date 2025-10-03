نزوح قسري متواصل يرهق الفلسطينيين في غزة.. والأونروا تستغيث بالمجتمع الدولي

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الجمعة، أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون موجات نزوح متكررة، في ظل ظروف إنسانية بالغة الصعوبة وتكاليف باهظة تترتب على ذلك.

وأوضحت الوكالة، عبر منشور لها على منصة "إكس"، أن وصول السكان إلى الغذاء والمياه ومقومات الأمان ما يزال محدودًا بشكل خطير، مما يفاقم من معاناتهم اليومية.

وجددت الأونروا مطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق، للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي تتعمق يومًا بعد يوم.

يأتي ذلك في ظل استمرار العداون على غزة، حيث ارتفعت حصيلة شهداء حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 66,288 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقا لما أعلنته مصادر طبية.

وأفادت المصادر في غزة، بأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 169,165، في حين ما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.