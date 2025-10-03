إيران: القانون الدولي لا يجب أن يكون لعبة بيد واشنطن

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القانون الدولي "لا ينبغي أن يتحول إلى أداة بيد الولايات المتحدة تستخدمها وفق مصالحها"، مشدداً على أن الإدارة الأمريكية "لا تستطيع أن تفعل ما يحلو لها بعيداً عن الضوابط الدولية".

جاء ذلك في رسالة بعث بها عراقجي إلى نظيريه في كل من سريلانكا وجزر المالديف، وفق ما أوردته قناة العالم الإيرانية اليوم الجمعة، دعا خلالها البلدين إلى دعم موقف طهران والتمسك بمبادئ القانون الدولي في مواجهة العقوبات الغربية.

وكانت العقوبات الأممية قد أُعيد فرضها على إيران في وقت سابق، على خلفية برنامجها النووي، بعد أن فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما يُعرف بـ"آلية الزناد" (سناب باك)، وهي بند مدرج في الاتفاق النووي يسمح بإعادة فرض العقوبات تلقائياً في حال إخلال طهران بالتزاماتها، وهو ما تتهمها به الدول الأوروبية.

موقف إيراني ثابت

وتصر طهران على أن برنامجها النووي ذو طبيعة سلمية، وتقول إن العقوبات المفروضة عليها "غير قانونية وتستهدف الضغط السياسي والاقتصادي"، مؤكدة أنها ستواصل التعاون مع الدول الصديقة لإبطال مفاعيل هذه الإجراءات.

كما شددت إيران مراراً على أن أي مساعٍ لإعادة فرض العقوبات تتعارض مع الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن.

ردود أوسع متوقعة

ويرى مراقبون أن لجوء إيران إلى مخاطبة دول آسيوية مثل سريلانكا والمالديف يعكس محاولتها كسب دعم دبلوماسي خارج إطار القوى الكبرى، في وقت تتعرض فيه لضغوط متزايدة من الغرب.

كما يُتوقع أن تواصل طهران مساعيها في المحافل الدولية للتأكيد على أن العقوبات ليست فقط "مسألة إيرانية"، بل قضية ترتبط بمصداقية النظام القانوني الدولي برمته.