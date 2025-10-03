قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بمحافظة الغربية ويُشيد بأداء الأطقم الطبية
القبض على 4 طلاب مارسو البلطجة أمام مدرسة بالمطرية
جيهان الشماشرجي ومايان السيد في مؤتمر فيلم هيبتا.. المناظرة الأخيرة قبل عرضه
ساعة الإجابة يوم الجمعة.. أدعية مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
محافظ سوهاج يفتتح مسجد سيدي أبو الهوى بطهطا احتفالًا بنصر أكتوبر
مطاردة مثيرة في إسنا.. الأهالي يصطادون ثعلب افترس مواشي ودواجن بالأقصر
تمهيدًا للتشغيل التجريبي.. النقل تكشف عن صور التشطيبات النهائية لمحطات القطار الكهربائي السريع
يكون طيب.. جيهان الشماشرجي تكشف مواصفات فتى أحلامها بعد تجربة هيبتا
أخبار التكنولوجيا | تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا .. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
اعتقال إسرائيلي في البحر الميت بشبهة التجسس لصالح إيران
الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة
تبدأ 24 يناير.. موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس والإمتحانات بالتاريخ
أخبار العالم

إيران: القانون الدولي لا يجب أن يكون لعبة بيد واشنطن

القسم الخارجي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القانون الدولي "لا ينبغي أن يتحول إلى أداة بيد الولايات المتحدة تستخدمها وفق مصالحها"، مشدداً على أن الإدارة الأمريكية "لا تستطيع أن تفعل ما يحلو لها بعيداً عن الضوابط الدولية".

جاء ذلك في رسالة بعث بها عراقجي إلى نظيريه في كل من سريلانكا وجزر المالديف، وفق ما أوردته قناة العالم الإيرانية اليوم الجمعة، دعا خلالها البلدين إلى دعم موقف طهران والتمسك بمبادئ القانون الدولي في مواجهة العقوبات الغربية.

وكانت العقوبات الأممية قد أُعيد فرضها على إيران في وقت سابق، على خلفية برنامجها النووي، بعد أن فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما يُعرف بـ"آلية الزناد" (سناب باك)، وهي بند مدرج في الاتفاق النووي يسمح بإعادة فرض العقوبات تلقائياً في حال إخلال طهران بالتزاماتها، وهو ما تتهمها به الدول الأوروبية.

موقف إيراني ثابت

وتصر طهران على أن برنامجها النووي ذو طبيعة سلمية، وتقول إن العقوبات المفروضة عليها "غير قانونية وتستهدف الضغط السياسي والاقتصادي"، مؤكدة أنها ستواصل التعاون مع الدول الصديقة لإبطال مفاعيل هذه الإجراءات. 

كما شددت إيران مراراً على أن أي مساعٍ لإعادة فرض العقوبات تتعارض مع الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن.

ردود أوسع متوقعة

ويرى مراقبون أن لجوء إيران إلى مخاطبة دول آسيوية مثل سريلانكا والمالديف يعكس محاولتها كسب دعم دبلوماسي خارج إطار القوى الكبرى، في وقت تتعرض فيه لضغوط متزايدة من الغرب. 

كما يُتوقع أن تواصل طهران مساعيها في المحافل الدولية للتأكيد على أن العقوبات ليست فقط "مسألة إيرانية"، بل قضية ترتبط بمصداقية النظام القانوني الدولي برمته.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة سريلانكا طهران العقوبات الأممية آلية الزناد إيران

