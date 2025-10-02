قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

هدنة على المحك| إيران تضع سيناريوهات الحرب القادمة مع إسرائيل.. تقرير

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

كشف موقع "كود كود العبري"، نقلاً عن وسائل إعلام قريبة من حزب الله اللبناني، أن مسؤولين إيرانيين يتوقعون انهيار وقف إطلاق النار القائم بين إسرائيل والفصائل المسلحة في لبنان وقطاع غزة، مرجحين استئناف القتال في وقت قريب.

ووفقًا للتقارير، فإن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أصدر توجيهات مباشرة إلى الجهات المعنية بضرورة الاستعداد لمرحلة جديدة من التصعيد، وذلك عبر وضع خطط عاجلة لتعيين مسؤولين جدد قادرين على إدارة الملفات الاستراتيجية في حال سقوط بعض القيادات أو تعذر أدائهم لمهامهم مع تجدد الحرب.

التقديرات التي وردت في الإعلام القريب من حزب الله، والتي نقلها الموقع العبري، تشير إلى أن طهران تتعامل بجدية مع احتمالية فشل التفاهمات الأخيرة، في ظل ما تصفه بـ"التعنت الإسرائيلي" واستمرار الخروقات الميدانية، إلى جانب تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية.

وتأتي هذه التسريبات في وقت تشهد فيه المنطقة حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا من قبل القوى الدولية، خاصة الولايات المتحدة ومصر وقطر، بهدف تثبيت الهدنة ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية واسعة قد تهدد الاستقرار الإقليمي. غير أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين، بحسب ما نقل، تعكس تشاؤمًا متزايدًا حيال فرص استمرار التهدئة لفترة طويلة.

كما يرى مراقبون أن رسائل طهران عبر حزب الله قد تحمل أبعادًا سياسية، إذ تهدف إلى إيصال رسالة ضغط إلى الأطراف الدولية والإقليمية بأن أي فشل في ضبط الساحة قد يفضي إلى مواجهة مفتوحة، لن تقتصر تبعاتها على إسرائيل ولبنان فحسب، بل ستمتد لتشمل أمن الملاحة والطاقة في المنطقة.

في السياق ذاته، حذرت تقارير إسرائيلية من أن مثل هذه التقديرات الإيرانية تعزز فرضية أن الجبهة الشمالية لإسرائيل ما زالت قابلة للاشتعال، وأن الهدوء الحالي هش ومؤقت، ما يحتم على جيش الاحتلال الإسرائيلي الاستعداد لسيناريوهات متعددة قد تشمل حرب استنزاف أو مواجهة شاملة.

إيران إسرائيل غزة حزب الله

