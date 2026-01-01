قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صرخة استغاثة.. حكاية رجل اقتحم مسكن الزوجية وتعدى على زوجته بالضرب بسبب خلافات
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025
احتجاجات إيران .. قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين
شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وسندرلاند في بطولة الدوري الإنجليزي
حكام مواجهة مصر وبنين في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 1-1-2026.. تحرك جديد
هدايا تذكارية وتخفيضات.. مصر للطيران تحتفل بالعام الجديد مع المسافرين في مطار القاهرة
الدور الأول في أمم أفريقيا 2025 .. أرقام قياسية ومشاهد استثنائية
الإعلاميين: قرار المتحدة بمنع تغطية أخبار مشاهير السوشيال ميديا يحفظ هوية المجتمع
شهداء بلا قصف في غزة.. أم تحترق مع طفلتها ورضيعة تموت بردًا
تحول رقمي شامل.. الضرائب توضح مزايا تطبيق منظومة Pay Roll
كانت نموذجًا نادرًا في الأخلاق| مُحفِّظة قرآن تفتح صندوق أسرار بطلة العالم الراحلة.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سر الصلة بين الصلاة على النبي محمد وصلاة الله على إبراهيم عليه السلام

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي
إيمان طلعت

قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن دعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم «اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين» يحمل معانٍ عظيمة وتفاصيل دقيقة تثير التفكير في فضل هذه الصلاة وأثرها. وأوضح الشيخ الطلحي، مستشهدًا بكتاب القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للإمام الحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن الصخوي رحمه الله، أن من أهم الأسباب التي تجعل المسلم يتدبر هذه الصلاة أنها إكرام لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد دعا الله أن يصل على أمته ويكرم من يدعو له، فكان لهذه الصلاة أثر في مكافأة إبراهيم عليه السلام على دعائه لأمته ولرسوله صلى الله عليه وسلم.

وأشار خلال تصريح له، إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي فرصة لتلقي التكريم الإلهي، لأن أي دعاء للآخرين يكون سببًا لتفضيل الله للعبد، كما جاء في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: «رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب». وأضاف أن الدعاء بالصلاة على النبي مرتبط بمقام النبي نفسه، فهو حبيب الرحمن، بينما إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن، فربط الله بين مقام النبي ومقام إبراهيم يعكس عمق العلاقة الروحية بين الشريعة والدين.

وأوضح الشيخ الطلحي أن إعلان الشريعة كان من نصيب إبراهيم عليه السلام، كما أمره الله بالحج، بينما النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء لإعلان الدين، فالله عز وجل جمع بين الدعاء والإعلان في صلاته على النبي، وهو ما يظهر في قوله تعالى: «اجعل لي لسان صدق في الآخرين»، مشيرًا إلى أن دعاء إبراهيم العظيم لهذا المقام استمر أثره في الدنيا وفي أتباعه، وجعل النبي أفضل من بقية الأنبياء، لأنه أبو المؤمنين كما جاء في القرآن: «ملة أبيكم إبراهيم».

وبيّن الشيخ الطلحي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أتباعه باتباعه في أركان الحج، مؤكدًا تواضع النبي حينما ذكر مكانة إبراهيم عليه السلام، حيث لم يرفع نفسه فوق الخليل، بل قصد بذلك أصل الإحسان والاتباع. 
وذكر حديث الإمام مسلم عن سيدنا أنس رضي الله عنه، حيث جاء رجل يسأل النبي عن صفته: فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لإكرام إبراهيم عليه السلام.

وأضاف أن القرآن الكريم ذكر فضل الأنبياء في قوله تعالى: «اصطفى الله آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين»، مشيرًا إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، ولهذا قُرنت الصلاة بينهما، ليكون التشريف والتكريم والفضل الرباني موصولًا بين إبراهيم والخاتم المصطفى.

وأكد على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي وسيلة للتكريم والتعظيم والتشريف، فقد أمر الله عباده بالصلاة عليه وتسليمه، وأن الملائكة تصلي عليه كذلك، ليكون ذلك سببًا لفضله وتعظيم قدره في الأرض والسماء، داعيًا الجميع إلى المداومة على هذا الدعاء العظيم لما فيه من بركة ومكانة روحية عالية.

سر الصلة بين الصلاة على النبي محمد وصلاة الله على إبراهيم الصلاة على النبي لماذا نصلي على سيدنا ابراهيم في التشهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

ترشيحاتنا

منة شلبي وزوجها

منة شلبي وزوجها أحمد الجنايني يؤديان مناسك العمرة

محمد انور

محمد أنور يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره مع حلول العام الجديد

دنيا وإيمي سمير غانم

كل سنة وانتي طيبة يا دودو..إيمي سمير غانم تهنئ شقيقها دنيا بـ عيد ميلادها

بالصور

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فراخ مشوية
فراخ مشوية
فراخ مشوية

فوائد مذهلة لنبات الكمأة مع موسم حصاده.. الذهب الصحراوي يدعم المناعة ويحمي القلب

فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر

فيديو

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد