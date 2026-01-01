الإعلاميين: قرار المتحدة بمنع تغطية أخبار مشاهير السوشيال ميديا يحفظ هوية المجتمع

قال أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، إن قرار الشركة المتحدة بمنع تغطية أخبار مشاهير السوشيال ميديا يعد خطوة إيجابية للحفاظ على هوية المجتمع ودوره الثقافي، مؤكدًا أن مصر دولة حضارة بنت تاريخها على منظومة قيم واضحة، والإعلام المصري شريك أساسي في حماية هذه الهوية.

وأضاف أيمن عدلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن السنوات الأخيرة شهدت ظهور منصات رقمية خلقت نوعًا من الشهرة السريعة بلا سياق أو رسالة أو مرجعية، مشيرًا إلى أن قرار الشركة المتحدة يساهم في تنظيم المشهد الإعلامي وإعادة الاعتبار لدور الإعلام كحارس للوعي والهوية.

وأوضح أيمن عدلي، أن نجومية مصر مرتبطة بالقيمة والتأثير الإيجابي، مؤكدًا أن المبادرة ستجد ترحيبًا واسعًا لأنها تحمي الثقافة والعلم والفنون المصرية، وتضع حدًا للممارسات غير اللائقة على منصات السوشيال ميديا.

وشدد أيمن عدلي، على أن القضية ليست منع أسماء أو منصات بعينها، بل حماية الهوية الوطنية والوطن، مؤكدًا أن ردود الفعل الإيجابية على القرار تعكس وعيًا جمعيًا بأهمية الحفاظ على القيم والثقافة المصرية.