روسيا تعلن رفض قرار إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران
إسرائيل تنشر صورة جورج جالاوي على أنها لقيادي في "حماس".. والسياسي البريطاني يرد
وسط غياب دعم أمريكي.. فون دير لاين تدعو الاتحاد الأوروبي لتكثيف مساعداته العسكرية لأوكرانيا
هل يحاسب الأبناء على مال الأب الحرام؟.. اعرف رأي الشرع
تعدوا على سيدة أمام مدرسة بالقاهرة.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون
أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد
ميلانو تشتعل بتظاهرات مؤيدة لفلسطين.. اقتحام محطة القطارات وإضراب عام يشلّ إيطاليا | صور
هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية
الخطيب إجازة 7 شهور.. الغندور يكشف مفاجأة عن مستقبل الأهلي بعد الانتخابات
دعاء الشكر لله.. كلمات مأثورة تتقرب بها إلى الله
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن رفض قرار إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة
القسم الخارجي

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده لا تعترف بقرار إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، في خطوة تعكس عمق الانقسام الدولي بشأن الملف النووي الإيراني.

وقال نيبينزيا، خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة تولي موسكو رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أكتوبر، إن بلاده ترى أن آلية "سناب باك" الخاصة بالعودة التلقائية للعقوبات لم تُفعَّل من الأساس. 

وأضاف: "سنعيش في واقعين متوازيين، فالبعض يعتقد أن العقوبات قد عادت، أما بالنسبة لنا فلم يحدث ذلك إطلاقًا".

ويأتي الموقف الروسي بعد إعلان الأمم المتحدة إعادة فرض العقوبات على إيران بموجب الآلية المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015.

 وتشمل العقوبات تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، ووقف صفقات الأسلحة، وفرض قيود مشددة على تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وفي طهران، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن السلطات وضعت خطة داخلية لمواجهة تداعيات إعادة العقوبات، معتبرة أن هذه الخطوة "غير شرعية" وتشكل تصعيدًا في المواجهة السياسية والاقتصادية مع الغرب.

من جهتها، حذرت دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، والمملكة المتحدة) إيران من اتخاذ أي خطوات تصعيدية قد تزيد التوتر في المنطقة. وفي بيان مشترك، دعا وزراء خارجية هذه الدول طهران إلى "العودة للالتزام الكامل بتعهداتها القانونية الدولية"، مؤكدين أن استمرارها في خرق الاتفاق النووي سيعرضها لعزلة أشد وعقوبات أوسع.

وقد انعكس القرار على الأسواق سريعًا، إذ شهد الريال الإيراني تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أشهر، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد أصلاً نتيجة العقوبات الأميركية والأوروبية السابقة.

ويرى مراقبون أن الموقف الروسي يعكس صراع الإرادات داخل مجلس الأمن، حيث ترفض موسكو وبكين الاعتراف بشرعية تفعيل "آلية الزناد"، بينما تصر الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على أنها باتت سارية المفعول. ويؤشر هذا الانقسام إلى احتمال استمرار حالة الجمود في أي مسار تفاوضي جديد بشأن الملف النووي الإيراني.

وبينما يتصاعد الجدل، تظل الأنظار موجهة إلى رد فعل إيران، التي قد تلجأ لمزيد من الخطوات النووية التصعيدية، ما سيزيد من تعقيد المشهد الإقليمي ويضاعف الضغوط على الجهود الدبلوماسية الرامية لإيجاد تسوية شاملة.

مندوب روسيا الدائم الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا العقوبات الأممية على إيران الملف النووي الإيراني موسكو إعلان الأمم المتحدة

بيض السمان.. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

إطلالة مختلفة.. بسمة بوسيل تثير الجدل خلال عرض أزياء أسبوع الموضة في باريس

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

أسما شريف منير تخطف الأنظار بملابس محتشمة وحجاب

أسما شريف منير تخطف الإنظار بملابس محتشمة و الحجاب
أسما شريف منير تخطف الإنظار بملابس محتشمة و الحجاب
أسما شريف منير تخطف الإنظار بملابس محتشمة و الحجاب

تخطى الـ 15 ألف جنيه.. ليلى أحمد زاهر تظهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها

تخطى الـ 15 الف جنيهاً..ليلى احمد زاهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها
تخطى الـ 15 الف جنيهاً..ليلى احمد زاهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها
تخطى الـ 15 الف جنيهاً..ليلى احمد زاهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها

