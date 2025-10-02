بيترو يعلن تعليق اتفاقية التجارة الحرة بين كولومبيا وإسرائيل

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو اليوم تعليق اتفاقية التجارة الحرة بين كولومبيا وإسرائيل، كرد فعل على ما وصفه باعتقال مواطنين كولومبيين ضمن “أسطول الصمود” المعترض قبالة سواحل غزة.

وجاء القرار في تغريدة نشرها بيترو على منصة “X” (تويتر سابقاً)، حيث صرّح بأن صفقة التجارة الحرة مع إسرائيل تُعلّق فوراً، في سياق الرد على ما سمّاه “جريمة دولية جديدة” من قبل حكومة نتنياهو. وأضاف أن الحكومة الكولومبية ستتخذ الإجراءات اللازمة قانونياً، وستتوجه إلى المحاكم الدولية والإسرائيلية في حال تأكّد الاحتجاز غير القانوني لمواطنيه.

وكان البيت الرئاسي الكولومبي قد شرع في طرد كامل البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية من البلاد بنفس البيان، مشدداً على أن جميع التمثيلات يجب أن تغادر الأراضي الكولومبية فوراً.

