رئيس كولومبيا يطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بعد احتجاز مواطنيه في أسطول الصمود
الداخلية تكشف تفاصيل ضبط مدرس اعتدى على طالب في الهرم
حريق يشل حركة الطيران مؤقتاً في مطار شتوتجارت الألماني
أهم العبادات المستحبة قبل صلاة الفجر.. 6 أعمال داوم عليها
بن زايد والسوداني يؤكدان على تعزيز العمل العربي المشترك ودعم فلسطين
انتوا قاعدين ليه.. أشرف قاسم يهاجم مجلس الزمالك بسبب جون إدوارد
جيش الاحتلال: رصد إطلاق خمسة صواريخ من داخل القطاع باتجاه الأراضي المحتلة
فول الصويا وتيك توك بالصدارة .. ترامب يعلن لقاءً مرتقبًا مع نظيره الصيني لبحث ملفات ساخنة
وزير الطيران: استضافة مكتب الإيكاو شهادة ثقة دولية لمكانة مصر
سر القرض الحسن.. إعلامي يكشف تفاصيل صرف مستحقات لاعبي الزمالك خلال ساعات
البيت الأبيض: واشنطن تُجري حالياً «محادثات حساسة» بشأن خطة لقطاع غزة
عباس شراقي: السد العالي جاهز تمامًا لاستقبال أي كمية مياه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

حريق يشل حركة الطيران مؤقتاً في مطار شتوتجارت الألماني

القسم الخارجي

شهد مطار شتوتجارت الدولي بألمانيا مساء الأربعاء حالة من الاضطراب بعد اندلاع حريق في أحد المباني التشغيلية التابعة له، ما أدى إلى تعليق حركة الطيران بشكل مؤقت وتعطيل الرحلات المغادرة طوال بقية اليوم، وفق ما أعلنته الشركة المشغلة للمطار.

وقال متحدث باسم إدارة المطار إن الحريق اندلع في مبنى تشغيلي بعيد عن صالات الركاب، مؤكداً أن المسافرين لم يتأثروا بشكل مباشر بالحادثة، إلا أن الدخان الكثيف تسبب في إصابة اثنين من رجال الإطفاء الذين جرى نقلهم إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.

وأوضح البيان أن الحريق تسبب في انقطاع جزئي للتيار الكهربائي داخل المطار، وهو ما انعكس على بعض الأنظمة الحيوية مثل إضاءة مدرج الطائرات، ما اضطر السلطات إلى تعليق الرحلات مؤقتاً وتحويل عدد منها إلى مطارات بديلة في نورنبرغ وميونخ وفرانكفورت.

وبعد نحو ساعة من التوقف، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران وإعادة فتح المدرج تدريجياً أمام رحلات الوصول، بينما ظلت الرحلات المغادرة معلقة حتى نهاية اليوم. 

وأضافت إدارة المطار أن الأولوية كانت لضمان سلامة الركاب وأطقم الطيران، وهو ما تطلب إجراءات أمنية واحترازية صارمة قبل استئناف الحركة الجوية.

وتزامن هذا الحادث مع سلسلة من الاضطرابات التي تشهدها حركة النقل في ألمانيا خلال الأسابيع الأخيرة، كان أبرزها إضرابات شلت حركة السكك الحديدية وأربعة مطارات رئيسية. 

كما تأتي الواقعة بعد أيام من تشديد الإجراءات الأمنية في عدد من المطارات الألمانية على خلفية تهديدات إرهابية، ما زاد من قلق المسافرين.

وأكدت الشركة المشغلة للمطار أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب اندلاع الحريق وحجم الأضرار المترتبة عنه، مشيرة إلى أن التقديرات الأولية لا تزال قيد الفحص من قبل فرق متخصصة. 

كما حذرت الإدارة من احتمال استمرار بعض الاضطرابات في جداول الرحلات صباح الخميس، داعية الركاب إلى التواصل المباشر مع شركات الطيران لمعرفة وضع رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

ويُعد مطار شتوتغارت من أهم مطارات جنوب ألمانيا، حيث يخدم ملايين المسافرين سنوياً، ويُشكل محطة رئيسية للرحلات الداخلية والأوروبية. وبالتالي، فإن أي تعطيل في نشاطه ينعكس بشكل مباشر على حركة الطيران الإقليمي والدولي.

