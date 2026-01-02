تفاصيل مقـ.تل مستشار قائد الدعم السريع و5 مرافقين بغارة للجيش السوداني

كشفت وسائل إعلام عربية، أن الجيش السوداني نفذ، الخميس، غارة جوية استهدفت اجتماعا ميدانيا لقادة الدعم السريع قرب مدينة زالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور، ما أسفر عن مقتل مستشار قائد الدعم السريع للشؤون الأمنية، حامد علي أبوبكر، وخمسة من مرافقيه.



ويعرف حامد علي أبوبكر بأنه قائد مجموعة "السيف الباتر" في مجلس الصحوة الثوري، ويشغل منصب مستشار قائد الدعم السريع للشؤون الأمنية في إقليم دارفور.



وتأتي هذه الغارة في ظل توترات مستمرة بالمنطقة، حيث اتهمت حكومة تحالف تأسيس الجيش السوداني الجيش باستهداف قرية الفردوس في وسط دارفور، ما أسفر عن مقتل 35 مدنياً.



وتجدر الإشارة إلى أن النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اندلع في 15 أبريل 2023، وامتد من العاصمة الخرطوم إلى ولايات أخرى مثل دارفور والولاية الشمالية، مخلفًا آلاف القتلى وتهجير نحو 12 مليون شخص، ما جعل السودان يعيش واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.