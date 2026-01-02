قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد 15 عاما على الرحيل.. تقرير التشريح يكشف أسرارا صادمة في جسد مايكل جاكسون
أعلى سعر دولار اليوم 2-1-2026
كيف أصلي على النبي 1000 مرة يوم الجمعة.. داوم على هذه الصيغة
أستاذ اقتصاد: الذهب يتحول إلى خيار استثماري يجمع بين الأمان والنمو المالي
بين الإحلال والتقييم.. الري تستهدف 2700 منشأ مائي لرفع كفاءة المنظومة
تفاصيل مقـ.تل مستشار قائد الدعم السريع و5 مرافقين بغارة للجيش السوداني
أزمة أشرف داري تقترب من النهاية داخل الأهلي
تذاكر المترو| وزارة النقل تنهي جدل زيادة قيمتها.. وهذه أسعارها الحالية
زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب ميانمار
احذر.. السجن عقوبة حيازة برامج مصممة بدون تصريح من تنظيم الاتصالات
انتقام الصديق.. صبي يصور زميله عاريا وينشر الفيديو لاتهامه بالشـ.ـذوذ
انخفاض القيمة التسويقية لنجوم الدوري الإنجليزي.. ما موقف محمد صلاح؟
أخبار العالم

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب ميانمار

أ ش أ

أعلن المركز القومي الهندي لرصد الزلازل أن ميانمار تعرضت اليوم لزلزال شدته 6ر4 درجة بمقياس ريختر. 


وذكر المركز - في منشور على منصة “إكس”، أنه تم رصد هذا الزلزال عند خط عرض 79ر22 درجة شمالا، وخط طول 90ر95 درجة شرقا، وعلى عمق 10 كيلومترات.


ولفت المركز إلى أن ميانمار كانت قد تعرضت يوم الاثنين الماضي لزلزال شدته 9ر3 درجة بمقياس ريختر عند خط عرض 75ر25 درجة شمالا وخط طول 50ر96 درجة شرقا وعلى عمق 130 كيلومترا.


ومع ذلك، لم ترد أي تقارير حتى الآن تشير إلى وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية من جراء زلزال اليوم.. لكن المركز حذر من أن ميانمار عرضة لمخاطر زلازل متوسطة وكبيرة على طول خطها الساحلي، مشيرا إلى أن هناك خط متصدع يبلغ طوله 1400 كيلومترا يمر عبر أراضى ميانمار، وأنها كانت قد تعرضت لزلزالين كبيرين تراوحت شدتهما ما بين 7ر7 درجة و4ر6 درجة بمقياس ريختر خلال شهر مارس من العام الماضي.


تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد حذرت - في أعقاب وقوع هذين الزلزالين - من وجود تهديدات صحية لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين تشردوا في المناطق المنكوبة، مبينة أنهم كانوا يواجهون خطر التعرض للإصابة بأمراض السل وفقدان المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض المنقولة بالمياه الملوثة. 
 

زلزال ميانمار ريختر

