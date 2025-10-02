قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ميلانو تشتعل بتظاهرات مؤيدة لفلسطين.. اقتحام محطة القطارات وإضراب عام يشلّ إيطاليا | صور

شهدت مدينة ميلانو الإيطالية مساء الأربعاء أحداثاً عنيفة عقب تظاهرات مؤيدة للقضية الفلسطينية، حيث نظم عدد من المحتجين تظاهرات حاشدة تضامناً مع غزة. 

ووفق مراسل وكالة “أسوشيتد برس”، حاول متظاهرون يرتدون ملابس سوداء ويحملون العصي اقتحام المدخل الرئيسي لمحطة القطار المركزية “ميلانو تشينترالي” في إطار إضراب عام دعا إليه عمال ونقابات تضامناً مع غزة، وقاموا برشق الشرطة بزجاجات وحجارة، في حين ردّت قوات الأمن باستخدام رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. 

ومن جانبها، أفادت وكالة رويترز بأن بعض المتظاهرين استخدموا أعمدة لتكسير زجاج المحطة وألقوا مقاعد باتجاه الشرطة، فيما قامت قوات مكافحة الشغب بإطلاق قنابل مسيلة للدموع ومحاولات لصدّهم. 

وأشارت التقارير إلى أن الشرطة اعتقلت نحو عشرة متظاهرين، بينما أصيب عدد مقدّر من عناصرها بجروح بسيطة أو الرضوض. 

كما أن الإضراب الوطني شلّ حركة القطارات ووسائل النقل الأخرى في المدن الإيطالية الكبرى، وألغيت أو تأخّرت عمليات قطارات داخلية لمسافات طويلة. 

وقد أُعلنت هذه التظاهرات في إطار إضراب عام تحت شعار “لنوقف كل شيء” (Blocchiamo tutto) دعماً لغزة وضد شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وشارك فيه عدد من النقابات والعمال في إيطاليا، ما أدى إلى تعطّل واسع للنقل الجوي والبحري والمعابر. 

وردّت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على الأحداث بوصفها “أعمال عنف وتدمير لا تمت للتضامن بصلة”، محذّرة من أن مثل هذه التصرفات قد تضر بالمواطنين الإيطاليين أكثر من أي طرف آخر. 

كما أكّدت الحكومة أنها لن تتراجع عن موقفها المؤيد لحماية الحقوق الدولية، لكنها ترفض العنف والتخريب. 

وفي السياق، ساهمت هذه المظاهرات في تسليط الضوء على تصاعد الضغط الشعبي في أوروبا لدعم القضية الفلسطينية، واستغلال النقابات والإضرابات كأدوات ضغط على الحكومات لوقف صادرات الأسلحة وإعادة النظر في مواقفها السياسية تجاه الصراع.

